Nuove assunzioni al Villaggio Europa di Grado che punta sul green

Aprono le ricerche di personale per la stagione estiva 2025 del “Villaggio Turistico Europa – Grado”, immerso in venti ettari di pineta e affacciato sulla spiaggia che guarda il Golfo di Trieste fino a Pirano, che per il secondo anno rinnova la vincente partnership con l’agenzia per il lavoro ADHR Group, filiale di Monfalcone, che seguirà nuovamente la selezione e successiva gestione di oltre trenta figure in occasione del Recruiting Day che si terrà il 30 gennaio prossimo.

Le posizioni vacanti vanno dalla ristorazione – con la ricerca di chef, cuochi, aiuto cuochi e pizzaioli, fino a camerieri, baristi e barman – a personale per il parco acquatico e la spiaggia, dove è richiesto il patentino da assistente bagnanti, per il supermarket, con addetti al banco, fino a figure per la vigilanza, per l’accoglienza, nello specifico addetti al front office, e ancora amministrativi contabili, manutentori, preferibilmente con il patentino Fgas, e assistenti Risorse Umane.

“Il Villaggio Turistico Europa ha visto lo scorso anno circa 300mila presenze, un record considerando gli ultimi vent’anni e, dalle prenotazioni a oggi, pensiamo non solo di confermare numeri simili ma ipotizziamo un trend in leggera crescita”, ha affermato il direttore del Villaggio Europa Alessandro Benatelli: “Gli ospiti – che sono per la maggior parte tedeschi, circa il 45%, seguiti da austriaci (18%) e olandesi (15%) per cui la conoscenza di inglese e preferibilmente tedesco da parte del personale a contatto con il pubblico sono indispensabili – sono infatti aumentati negli anni, anche grazie ai significativi investimenti interni. Quest’anno, oltre ad allungare la stagione di un mese aprendo dal 12 aprile fino al 12 ottobre 2025, abbiamo ricostruito integralmente il bistrot sulla spiaggia potenziando i servizi di ristorazione e, da febbraio, concluderemo la costruzione di un nuovo parcheggio per 300 auto coperto da pensiline fotovoltaiche, che garantirà non solo ombra ma soprattutto energia all’intera struttura”.

Il Villaggio Turistico Europa, che promuove fortemente una cultura che valorizzi professionalità e doti relazionali quali tratti distintivi della propria realtà, offrirà vitto e alloggio per il nuovo personale che abita lontano o che ha turni lavorativi su più servizi, al fine di assicurare il massimo comfort ai propri lavoratori. Un aspetto che, affianco a un continuo scambio di conoscenze, vuole garantire non solo la serenità data da un giusto riposo, ma anche crescita, motivazione e soddisfazione sul lavoro.

La struttura, che conterà a regime su uno staff di circa 220 persone, ha dato negli anni molta attenzione alla valorizzazione delle risorse umane e alle relazioni a ogni livello organizzativo. Per candidarsi fin da ora al Recruiting Day del 30 gennaio prossimo, al via dalle 10 alle 17 (orario continuato) presso la sede del Villaggio Turistico Europa a Grado (GO) in Via Monfalcone 12, è possibile inviare il proprio cv a [email protected] entro il 29 gennaio, indicando nell’oggetto “Iscrizione recruiting day” e la posizione per la quale ci si presenta.