Nuove assunzioni per i punti vendita Conad a San Vito al Tagliamento

Sessanta nuove assunzioni, due moderni punti vendita, una superficie di vendita complessiva di quasi 3.400 metri quadri. Si presenta così la doppia inaugurazione di Conad a San Vito al Tagliamento, dove sabato 16 novembre aprono i nuovi Superstore e Pet Store. I negozi si trovano all’interno della zona commerciale dei Ronchi, in viale Udine, resa ancor più facilmente accessibile grazie agli interventi sulla viabilità, con la realizzazione di due rotatorie.

Saranno il sindaco Alberto Bernava e l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, a tagliare il nastro del supermercato di moderna concezione e dell’adiacente negozio per animali. La breve cerimonia di inaugurazione avverrà prima dell’apertura delle porte, prevista per le 9. Don Erik Salvador della parrocchia di San Vito impartirà la benedizione.

Lo staff complessivo dei due negozi è composto da un’ottantina di persone, tre quarti delle quali impiegate ex novo. La gestione è affidata alla società SCS Group, degli imprenditori locali Antonio Facca, Paolo Moretto, Stephen Odorico e Paolo Dal Bo, già gestori dell’attuale supermercato Conad di via Oberdan a San Vito al Tagliamento.

All’interno dei 3mila metri del Superstore sono in evidenza i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. I clienti troveranno la pescheria servita al banco, la macelleria servita con la lavorazione tradizionale in osso e le carni più pregiate, il banco panetteria e pasticceria, la gastronomia calda e fredda prodotta nella cucina interna. Non mancano i prodotti locali del percorso “Siamo Friuli Venezia Giulia”, che viaggiano con distanze ridotte. Sono presenti 6 casse veloci.

Il Pet Store con i suoi 360 metri quadri offre un vasto spazio dedicato all’alimentazione e alla cura di cani, gatti, roditori, volatili e più in generale di tutti i più diffusi animali da compagnia. L’assortimento si compone di migliaia di referenze che spaziano dall’alimentazione ai prodotti per la toelettatura, dagli accessori per il passeggio, il gioco e il trasporto, fino ai tappetini e alle lettiere. Personale qualificato accoglie gli amici degli animali, fornendo assistenza, consulenza e servizi dedicati.

Gli orari di apertura di Superstore e Pet Store Conad sono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 19,30. “Con questo importante investimento su San Vito al Tagliamento – dichiara l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta -ampliamo la nostra presenza in Friuli Venezia Giulia, mettendo a disposizione della comunità un’esperienza di acquisto sempre più moderna e aggiornata. È un passo importante nel nostro percorso di crescita, volto a continuare a offrire ai nostri clienti i valori di qualità e convenienza che ci contraddistinguono”.