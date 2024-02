Nuove imprese femminili, dal 13 febbraio via alle domande di contributo

cattano dalle 9.15 di martedì 13 febbraio (e fino alle 16.30 del 13 marzo) i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno di progetti di imprenditoria femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi. L’avviso e i fondi sono della Regione e il procedimento sarà gestito dalle Camere di Commercio territoriali. Possono richiedere i contributi le nuove imprese femminili del Fvg, con dimensione di pmi, per tutta una serie di spese espressamente indicate nell’avviso (da vari tipi di spese per investimenti, a quelle per la costituzione, fino a quelle di primo impianto o per microcredito). L’intensità del contributo è del 50 % della spesa ammissibile, salvo che l’impresa femminile abbia richiesto un’intensità minore. L’ammontare minimo del contributo è di 2.500 euro e il massimo di 30 mila euro. Per nuova impresa si intende l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo.

L’impresa dovrà fare richiesta alla Camera di commercio territorialmente competente, esclusivamente da indirizzo Pec alla Pec della Camera. Per le imprese con sede destinataria dell’investimento nel territorio di Udine scrivendo a [email protected], per le imprese con sede nel pordenonese a [email protected]

Tutte le info sulle spese ammissibili e le condizioni per ottenere i fondi sono disponibili sui www.pnud.camcom.it oltre che sul sito della Regione. Vale l’ordine di arrivo delle domande, generato in automatico dalla posta certificata.

I progetti di imprenditoria femminile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.