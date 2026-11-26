La Fondazione Friuli si prepara a presentare alcune opere d’arte, recentemente acquistate, “che per la loro bellezza ed importanza arricchiscono il patrimonio culturale del Friuli e lo sguardo di chi le potrà osservare” anticipa il presidente Bruna Malattia.

L’evento è in programma sabato 28 novembre alle 11.00 nella sede della Fondazione in Via Gemona, 1 a Udine. Il Professor Nico Stringa, già docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, illustrerà l’opera di Michelangelo Grigoletti (Rorai Grande Pordenone 1801 – Venezia 1870) “La nobile Isabella Fossati con la figlia Maria Clorinda, il genero e le nipoti”. Il professor Enrico Lucchese, docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, illustrerà l’opera di Nicola Grassi (Zuglio 1682 –Venezia 1748), “La Madonna bambina tra Gioacchino e Anna”. La storica dell’arte dottoressa Isabella Reale, infine, illustrerà tre sculture di Luigi Minisini (San Daniele del Friuli, 1816 – Ronchi di Campanile, 6 settembre 1901), “Autoritratto”, “Ritratto della madre Maria Bonati”, “Amor figliale – la figlia Maria”.