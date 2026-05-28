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Nuove tecnologie per gli alimenti

La formazione "Io Sono FVG" fa tappa alla Gustochef di Tolmezzo
Redazione
Autore: Redazione

Innovazione e tecnologie d’avanguardia per allungare la vita degli alimenti. È quanto hanno potuto scoprire i partecipanti al terzo appuntamento del ciclo di formazione promosso e organizzato da Agrifood FVG per le aziende agroalimentari a marchio “Io Sono FVG”.

L’incontro si è tenuto nei laboratori della Gustochef a Tolmezzo: un pomeriggio dedicato all’evoluzione tecnologica nel settore alimentare, durante il quale i professionisti presenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il sistema HPP (High Pressure Processing). Questa tecnologia utilizza le alte pressioni per eliminare i batteri nocivi e prolungare la shelf life (la vita commerciale) dei prodotti, mantenendone intatte le proprietà organolettiche.

All’incontro sono intervenuti Pierpaolo Rovere per Agrifood FVG, Marika Valentino dell’Università degli Studi di Udine, Irene Buiat per Bouvard, insieme a Matteo Squizzato e Ilenia Venturini per Gustochef.

Il viaggio della formazione non si ferma qui: per il prossimo appuntamento ci si sposterà a Trieste. Il 5 giugno, infatti, Illycaffè aprirà le sue porte per un focus dedicato alle certificazioni di sostenibilità.

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