Nuovi autobus per il trasporto locale nelle aree di montagna

Buone notizie per il trasporto pubblico locale del Pordenonese. Sono stati consegnati nei giorni scorsi da Carraro a ATAP. I nuovi autobus Mercedes Benz Sprinter interurbani, classe B, da 22 posti che andranno a breve in servizio sulle linee a domanda debole e/o con percorsi particolarmente tortuosi. Potranno essere utilizzati per collegare Claut con Belluno oppure le località della val d’Arzino con Gemona, raggiungere Clauzetto, Pielungo, San Francesco, Manazzons o Celante e magari portare a Lignano nel periodo invernale gli studenti dell’ITET Pietro Savorgnan di Brazzà.

Sono dotati delle più recenti dotazioni di sicurezza, adempienti alla normativa GSR II, completi di impianto di videosorveglianza, geolocalizzazione, contapasseggeri e wi-fi di bordo. I passeggeri potranno ricaricare dispositivi elettronici grazie alle prese USB tipo A e C ed acquistare il titolo di viaggio a bordo anche con monete. Potranno essere dotati di portabiciclette posteriore per trasportare comodamente gli appassionati di ciclismo.

A tutela del personale autista, sono dotati di paretina di separazione del posto guida. Per semplificare l’attività lavorativa completano la dotazione sensori di parcheggio anteriori e posteriori oltre alla visione a 360 gradi delle telecamere perimetrali.

“Quelli consegnati ad Atap sono tra i moderni e avanzati minibus oggi sul mercato, e sono frutto della grande esperienza di Mercedes-Benz che coniuga tecnologia, sicurezza e innovazione, molto maneggevoli e adattabili alle esigenze più diverse. Per Carraro è un grande onore poter stringere un accordo con un’azienda di trasporto pubblico che ha dimostrato di credere molto sulle nuove tecnologie, sulle energie rinnovabili, adattando il proprio parco mezzi alle esigenze di chi vive e lavora in aree di montagna. Ringrazio pertanto il presidente e amministratore, Narciso Gaspardo, e confidiamo sia l’inizio di una lunga collaborazione” si augura Giovanni Carraro, amministratore delegato della divisione van e truck della Concessionaria con sedi in Friuli-Venezia Giulia e Veneto.