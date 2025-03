Nuovo “Bonus natalità” ad Amaro: contributo di mille euro per nascite, adozioni e affidamento di minori

Passa a mille euro il bonus per nascite, adozioni, affidamento di minori erogato dal Comune di Amaro. La Giunta Comunale ha deliberato una modifica al precedente beneficio aumentando l’importo del contributo che sarà distribuito su tre annualità: 500 euro per i nati, adottati o affidati dal 1^ gennaio 2025, 250 euro rispettivamente per la seconda e terza annualità.

Il contributo può essere richiesto da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare di cui fa parte il bambino per il quale si richiede il contributo; dal genitore adottivo, a decorrere dall’inizio del periodo di affidamento preadottivo; dalla persona affidataria di minori per il periodo di permanenza in famiglia. Al momento di presentazione della domanda, il richiedente e il bambino devono essere iscritti nel registro della popolazione residente di Amaro e nella stessa famiglia anagrafica. Per la prima annualità, il Bonus va richiesto entro 180 giorni dalla data di nascita o di adozione o di affidamento del minore con apposito modulo; per i nati dal 1° gennaio 2025 al 27 febbraio 2025 i termini per presentare la domanda scadono il 27 agosto 2025. Per la seconda e terza annualità del contributo, la richiesta dovrà essere presentata a seguito della pubblicazione di uno specifico avviso e con relativa modulistica. Con medesimi requisiti e modalità, nelle annualità contributive 2025 e 2026, potranno fare domanda di contributi anche i genitori di bambini nati, adottati o affidati nel 2023 e 2024.

Va presentata una richiesta per ogni bambino e per ciascuna annualità; non viene richiesta la dichiarazione di essere in possesso di attestazione ISEE; il “Bonus natalità Amaro”, inoltre, è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.