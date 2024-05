Nuovo hub di logistica integrata per Bat Italia

Un nuovo hub di logistica integrata è stato inaugurato oggi da Bat Italia all’interno dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra (Trieste).

Si tratta di una piattaforma logistica – costruita in partnership con l’Interporto di Trieste con un investimento di 6 milioni, convertendo un precedente magazzino – che va a integrare l’impianto produttivo e “di fatto – spiega l’azienda – raddoppia la superficie a disposizione di Bat nel comprensorio FreeEste, facendo di Trieste il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati da Bat Italia”.

Il nuovo hub si sviluppa su uno spazio di 12,5mila metri quadrati.

“E’ un grande warehouse per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti e delle materie prime per Bat Trieste e per Bat Italia – ha affermato il presidente di Bat Italia Trieste, Andrea Di Paolo – si tratta di uno spazio progettato per raggiungere elevati standard di efficienza e sostenibilità”. Nell’hub transiteranno prodotti destinati sia al mercato italiano sia ai mercati esteri, accorciando “in maniera consistente – puntualizza Bat – la filiera distributiva, con significativa riduzione della carbon footprint e un efficientamento dell’intero sistema”.

L’intervento, ha osservato il presidente e ad dell’Interporto di Trieste, Paolo Privileggio, è stato realizzato in 8 mesi e “conferma la validità del modello di business adottato dalla società che coniuga l’offerta dei servizi logistici con la produzione industriale in regime di punto franco del Porto di Trieste”.

Nell’hub è previsto l’impiego di circa 10 lavoratori: “aumenta così il numero di persone impiegate da Bat nel sito di Trieste”, ha concluso Di Paolo.