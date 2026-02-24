Nuovo investimento in efficientamento energetico al centro sportivo di Fiume Veneto

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo relativo all’Intervento per la riduzione dei consumi energetici e idrici dei locali spogliatoi e della sala polivalente presso il polisportivo di via Verdi, un’opera dal valore complessivo di 160 mila euro, interamente finanziata attraverso un contributo regionale che l’Amministrazione comunale è riuscita a intercettare.

L’intervento rappresenta un nuovo tassello della strategia dell’Amministrazione in materia di efficientamento energetico, attenzione all’ambiente e riqualificazione del patrimonio pubblico. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 16 kW, installato sulla copertura della sala polivalente e dotato di sistema di accumulo da 20 kW. Contestualmente, si procederà alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al risparmio idrico, attraverso la sostituzione della rubinetteria tradizionale con dispositivi temporizzati e l’introduzione di cassette di scarico a doppio tasto. A ciò si affianca una riorganizzazione funzionale del sistema idrico, che prevede l’allaccio degli spogliatoi alla rete cittadina e la destinazione del sistema pozzo-pompa esclusivamente all’irrigazione del campo sintetico, garantendo così una gestione più efficiente delle risorse.

Le soluzioni adottate consentiranno di ottenere risultati significativi, con una riduzione stimata dei consumi idrici di almeno il 30% e un abbattimento dei consumi di energia elettrica pari ad almeno il 50%.

“Questo intervento dimostra in modo chiaro la capacità della nostra Amministrazione di programmare, progettare e soprattutto ottenere risorse senza gravare sui cittadini – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai –. Parliamo di un investimento interamente finanziato con fondi regionali, frutto di un lavoro amministrativo puntuale e di una visione politica precisa, che mette al centro la qualità delle strutture pubbliche”.

“Non si tratta solo di un intervento tecnico – prosegue Corai – ma di una scelta politica: ridurre i consumi, abbattere gli sprechi e rendere più efficienti i nostri impianti significa liberare risorse per il futuro e offrire servizi migliori alle associazioni sportive e a tutta la comunità. Continuiamo a investire con determinazione sul patrimonio pubblico, con azioni concrete e risultati misurabili”.

L’approvazione del progetto esecutivo segna ora il passaggio decisivo verso la realizzazione dell’opera, che contribuirà a rendere il polisportivo di via Verdi una struttura sempre più moderna ed efficiente.