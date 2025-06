Nuovo look per Civibank nel cuore di Udine: spazi rinnovati per i clienti

Civibank si rifà il look in pieno cento a Udine, dove è stata inaugurata la rinnovata la filiale “flagship” di via Vittorio Veneto, di fronte al Duomo con ampi spazi per la consulenza e i quattro piani del palazzo a disposizione sia della clientela Retail che di quella Private.

Un segnale di salute e di fiducia nel futuro quello lanciato dal Civibank, che ha voluto sottolineare questo momento con una cerimonia a cui hanno partecipato i vertici della banca, ma anche le autorità cittadine e regionali, l’arcivescovo Riccardo Lamba, il Prefetto Domenico Lione il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’assessore regionale Barbara Zilli, fino ai vertici del Gruppo Sparkasse, di cui Civibank fa parte.

Parola d’ordine guardare al territorio