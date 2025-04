Nuovo parco fotovoltaico nell’area dell’ex polveriera di Codroipo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A oltre sessant’anni dalla sua dismissione, torna a prendere vita, a Codroipo, l’area dedicata all’ex polveriera Mangiarotti.

Si è tenuto questa mattina l’ufficiale taglio del nastro del nuovo parco fotovoltaico realizzato dall’azienda francese Reden, leader internazionale nella produzione di energia rinnovabile, che in un anno e mezzo di lavoro ha dapprima bonificato e in seguito riqualificato i 30 ettari relativi al sito industriale abbandonato, provvedendo all’installazione di un impianto solare da 23,5 megawat, capace di servire 11mila famiglie e di prevenire l’emissione di 22mila tonnellate di CO2 ogni anno.

Un’opera che si innesta nel processo di transizione energetica, sviluppo sostenibile e salvaguardia del territorio. Infatti, lungo il perimetro che delimita l’area sono stati impiantati arbusti di medio e alto fusto atti a implementare il polmone verde e a mitigare l’impatto visivo con i nuovi pannelli solari; inoltre si è provveduto a restaurare alcuni elementi simbolici storici dell’ex polveriera, come il cancello d’ingresso, la fontana e la statua di santa Barbara. Inoltre è prevista l’installazione di pannelli didattici volti a preservare e valorizzare la memoria storica dell’area.

“Si è voluto guardare al futuro, che va in questa direzione – ha detto il sindaco di Codroipo, Guido Nardini -, alla sensibilità delle persone e dei cittadini nei confronti delle energie alternative, ma non in modo sconclusionato; non utilizzando terreni inadeguati a tale scopo, bensì recuperando spazi come questo, adatti a un simile intervento.

Io non sono favorevole all’energia alternativa a tutti i costi e in ogni luogo – continua Nardini -. Esistono dei luoghi indicati dalle nuove normative regionali e credo che questo impianto sia stato realizzato rispettando le direttive. Il prossimo passo sarà rappresentato dalla comunità energetica e noi ci stiamo attrezzando in tal senso, provvedendo ad informare adeguatamente la cittadinanza sul valore, sulle opportunità e sull’importanza di un processo che guarda al futuro”.