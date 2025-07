Nuovo punto vendita Unieuro a Gorizia

Inaugurato a Gorizia, alla presenza del Sindaco Rodolfo Ziberna, il nuovo punto vendita Unieuro in Via Terza Armata 119. Il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia continua così la sua espansione territoriale nel Nord-Est, in linea con il piano strategico 2025-2030 che prevede 30 importanti nuove aperture su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo store, con una superficie di 1155 mq, è il primo in città a offrire un’ampia gamma di prodotti tecnologici e servizi, pensati per un target eterogeneo ed internazionale proveniente sia dall’Italia che dalla Slovenia. A supporto della clientela, un team di 13 addetti alla vendita, di cui 12 nuove assunzioni, pronti ad offrire consulenza personalizzata e una shopping experience di qualità. Unieuro, con questa nuova apertura, rafforza il proprio impegno per lo sviluppo del territorio, generando nuove opportunità di lavoro e valorizzando il tessuto economico della città.

“L’apertura di Gorizia rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita ed espansione sul territorio nazionale” ha dichiarato Stefano Appolloni, Direct Channel Director North Unieuro. “Gorizia rappresenta un’area strategica per intercettare flussi turistici e commerciali in crescita. Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento per gli acquisti tecnologici, sia per i consumatori italiani che per quelli oltreconfine.”

“L’arrivo di un’importante realtà commerciale come Unieuro, leader nel suo settore, rappresenta una grande soddisfazione per Gorizia. Le ragioni sono molteplici: senza dubbio le ricadute occupazionali, ma ancor più il servizio al cittadino che il retailer è in grado di offrire in un segmento merceologico – quello degli elettrodomestici – per il quale, fino ad oggi, era necessario recarsi fuori città. Auguro pertanto a Unieuro i migliori successi.” ha commentato Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia.