Nuovo recruiting di Costa Crociere: aperte 57 posizioni

"Il Recruiting Lab per Costa Crociere per 57 posizioni a bordo nave segna l'avanzamento di un percorso decennale con il quale la Regione esercita il ruolo di servizio pubblico come protagonista della formazione e della ricerca di competenze e di risposte a un mercato del lavoro che dovrà affrontare sempre più problemi di squilibrio legati alla demografia". È il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Alessia Rosolen alla presentazione alla stampa a Trieste del percorso di selezione che porterà il colosso croceristico ad assumere la prossima primavera personale in quattro aree: 15 hospitality operator (accoglienza e assistenza clienti), 15 future cruise consultant (consulenti di vendita), 12 digital content editor (per la produzione di contenuti digitali, video e infografica da trasmettere nei canali a bordo della nave) e 15 administrator operator (addetti all'amministrazione), tutti attivi da bordo.

“La filiera della formazione costruita in Friuli Venezia Giulia, della quale vado molto fiera – ha detto Rosolen -, sarà fondamentale nel prossimo quinquennio, allorché avremo bisogno di 20mila nuove persone. I recruiting mostrano un chiaro successo: secondo i dati del 2024 il 61 per cento dei candidati è stato assunto subito e un altro 37 per cento dopo tre mesi”. Possono inviare il proprio Cv al link https://bit.ly/RAFVG2025novRLCosta, entro lunedì 20 ottobre, le persone ultra-diciottenni con cittadinanza europea, disoccupate e residenti o domiciliate in Friuli Venezia Giulia. I titoli di studio richiesti sono il diploma di scuola secondaria di II grado o diploma professionale quadriennale. È indispensabile saper nuotare.

Per quanto riguarda le lingue, i requisiti sono i seguenti: per administrator operator, conoscenza della lingua inglese almeno livello B1 e conoscenza di almeno una 2a lingua con livello A2 fra tedesco/francese/spagnolo; per digital content editor: conoscenza della lingua inglese almeno livello B1; per future cruise consultant: conoscenza della lingua inglese e di una 2a lingua con livello B1; per hospitality operator: conoscenza della lingua inglese e di una 2a lingua con livello B1 (preferibile seconda lingua tedesca). I corsi di formazione finalizzati all’assunzione, della durata compresa tra 482 e 525 ore, si terranno all’Enaip di Trieste, più due settimane in un ente fuori regione accreditato per il rilascio dei brevetti obbligatori.

I curriculum pervenuti saranno valutati dal servizio di preselezione del Centro per l’Impiego e i profili selezionati saranno ammessi alle giornate di selezione in programma dal 5 al 7 novembre a Trieste, con test di lingua straniera e colloqui. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi ai Recruiting Lab che si svolgeranno il 28 ottobre (test linguistici scritti), dal 29-31 ottobre (linguistici orali) e dal 5 al 7 novembre (colloqui di selezione in presenza). In seguito a questa fase, i candidati ritenuti idonei potranno partecipare a corsi gratuiti mirati ad acquisire le competenze specifiche richieste per i diversi ruoli e i brevetti necessari per la navigazione. Al termine della fase formativa, la Costa Crociere valuterà l’assunzione con contratto a tempo determinato secondo il contratto di lavoro nazionale marittimo della durata di 4/6 mesi, rinnovabile.