Nuovo stadio, affidato lo studio di fattibilità

Il Comune di Pordenone compie un nuovo passo concreto nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo stadio comunale. È stata infatti avviata la fase di redazione dello studio di fattibilità delle alternative progettuali con l’affidamento dell’incarico ad ARCHEST s.r.l. e all’architetto Gian Luca Bortolin. Questo passaggio è il primo tassello per definire forma, funzioni e caratteristiche del nuovo impianto.

Il gruppo di progettazione è stato scelto per la comprovata esperienza nella realizzazione di opere pubbliche complesse e, in particolare, di impianti sportivi e stadi, elemento che consente all’amministrazione di affidare a professionisti qualificati un passaggio decisivo per il futuro della città.

“L’obiettivo è chiaro – spiega il sindaco Alessandro Basso – vogliamo dare a Pordenone una struttura sportiva all’altezza delle ambizioni del territorio, capace di diventare un punto di riferimento non solo per il calcio ma per la vita sociale, aggregativa e culturale della comunità. Con questo affidamento entriamo nella fase concreta di un percorso che la città attende da tempo e che vogliamo affrontare con serietà, metodo e visione. Il nuovo stadio non è solo un’opera sportiva, ma un investimento strategico per Pordenone: un luogo pensato per le famiglie, per i giovani, per le società sportive, che potrà ospitare grandi eventi e rafforzare l’attrattività della città. Abbiamo scelto professionisti con una solida esperienza nel settore proprio perché vogliamo costruire un progetto credibile, sostenibile e condiviso, all’altezza delle aspettative della nostra comunità”.

“Il nuovo stadio rappresenta un tassello fondamentale della nostra politica sportiva, perché parla di futuro, di opportunità e di crescita per tutto il movimento sportivo cittadino – sottolinea l’assessore allo Sport Elena Ceolin -.

Da un lato continuiamo a valorizzare e riqualificare gli impianti esistenti, a partire dal Bottecchia, dall’altro apriamo un percorso che ci permetterà di immaginare uno stadio moderno, accogliente e multifunzionale. Lavorare con un team che ha già firmato progetti importanti nel campo degli impianti sportivi significa dare a Pordenone una garanzia di qualità: vogliamo uno stadio che faccia sentire orgogliosi i nostri cittadini e che sia un biglietto da visita per chi arriva da fuori”.

L’intervento è sostenuto da un contributo regionale di 175 mila euro destinato proprio alla predisposizione dello studio di fattibilità, con l’obiettivo di realizzare uno stadio comunale sostenibile e a impatto ambientale contenuto.