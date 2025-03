Occupata 1 donna su 2 in Fvg, solo il 15% è dirigente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le donne sono la metà della popolazione secondo i dati Istat 2023, quota che aumenta nelle fasce più anziane eppure nel 2023 tra gli uomini in età attiva (15-64 anni) il 70,4% era occupato, tra le donne poco più di una donna su due (52,5%) con un divario di 17,9 punti e recuperando solo un decimo rispetto a 5 anni prima. L’Italia è all’ultimo posto in UE per tassi di occupazione femminili e l’indicatore è inferiore di 13,2 punti dal valore medio dell’Ue-27 (65,7%). Lo rileva uno studio dei ricercatori dell’Ires Fvg Alessandro Russo e Chiara Cristini che hanno elaborato dati Istat. In Fvg il divario di genere è più alto tra i 25-34 anni (18,2 punti); in Veneto il nella fascia 45-54 anni (16,2 punti).Inoltre, il part time è considerato un orario “al femminile”: nel 2023 oltre un terzo delle donne aveva un lavoro a tempo ridotto (34,5% in Fvg, 36,2% in Veneto e 31,5% in Italia), tra gli uomini 7,6% in Fvg, 6,7% in Veneto e 8,1% in Italia. Nelle imprese la presenza femminile è ancora minoritaria ai livelli dirigenziali. Nel 2023, in Fvg le donne sono il 15,3% tra i dirigenti.