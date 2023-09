Un occupato su 4 lavora in una industria del Fvg

“In Friuli Venezia Giulia il 25% del totale degli occupati si registra nel settore industria e manifattura, mentre in Italia la media è del 18%”. A riferirlo è stata l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’open day Pmp Industries in programma il prossimo 27 ottobre nella sede di Coseano.

“E’ sempre nell’industria che avviene la percentuale maggiore di assunzioni stabili e su questo bisogna puntare”, ha aggiunto l’esponente della Giunta Fedriga che punta ad incentivare l’assunzione di giovani e donne. “Si tratta di un percorso che auspico possa vedere la luce entro l’anno non solo per il dato demografico che preoccupa ma anche per le competenze non acquisite; uno dei dati più rilevanti riguarda la precarizzazione delle persone, che spesso non seguono percorsi formativi per essere rispondenti alle esigenze del mercato, ed è una delle ragioni della mancata corrispondenza fra competenze richieste dall’azienda e quelle in possesso dei lavoratori”.

Proprio in occasione del recruiting day, 210 studenti delle scuole superiori della provincia di Udine (Istituto Malignani e Bearzi di Udine, Isis di Latisana e Linussio di Codroipo) e Pordenone (Isis Il Tagliamento di Spilimbergo) avranno modo di visitare l’azienda di Coseano e di partecipare ad alcuni laboratori. Il pomeriggio sarà dedicato al recruiting a favore dell’azienda che sta cercando complessivamente 85 persone da assumere nell’immediato, nell’ambito di un piano di potenziamento del personale che, per il solo stabilimento di Coseano, prevede di passare dagli attuali 470 a 700 collaboratori nell’arco di tre anni. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro domenica 22 ottobre prossimo accedendo a https://bit.ly/RAFVG2023_RecruitingDayPMP scegliendo le aree di interesse. I profili ricercati dall’azienda riguardano l’area produzione (tecnici di produzione, addetto alla manutenzione elettromeccanica), amministrativa e commerciale (assistant buyer, manager, impiegati amministrativi con conoscenza della lingua cinese), tecnica ( Erp specialist, software development engineer, production area manager e mechanical engineers).