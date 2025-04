Ok al parco solare di Beivars, ma con compensazioni da concordare

La Giunta De Toni ha dato parere favorevole alla costruzione del nuovo impianto fotovoltaico in costruzione tra Paderno e Beivars da parte della ditta altoatesina Tecno Energy. L’area agricola privata da 81.105 metri quadri – grande quanto 11 campi da calcio – è stata definita potenzialmente idonea alla realizzazione dell’infrastruttura essendo lontana dalle abitazioni e in prossimità del cimitero e della linea ferroviaria. Il via libera al parco solare da 5,2 megawatt di via don Giovanni Bosco sarà però subordinato ad alcune condizioni, tra cui, opere compensative non inferiori al 3% dei proventi dell’impianto – da concordare con il Consiglio di Quartiere Partecipato – e la massima attenzione agli aspetti ambientali, paesaggistici e idrogeologici, compreso il ripristino dei campi a fine ciclo dell’impianto.

Palazzo d’Aronco ha predisposto una delibera, che sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile.

Il parere del Comune non è vincolante. La competenza decisionale finale, infatti, spetta alla Regione, nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, che sarà discusso in sede di Conferenza di Servizi, quando il Comune esprimerà formalmente le richieste esplicitate nella delibera in discussione.