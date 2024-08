Ok al progetto ‘grande stazione di Servola’ da 180 milioni

Si può procedere con il progetto di riqualificazione dell’area di Servola a Trieste. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato la determinazione per il progetto “Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco Nuovo” dell’Autorità portuale. Si tratta dell’area dove esisteva la Ferriera di Servola, in futuro destinata a diventare area logistico portuale, e alla cui demolizione e riqualificazione aveva partecipato l’azienda friulana Icop. Il progetto è legato al Pnrr e la chiusura effettiva dei lavori è fissata a dicembre 2026, sarà quindi necessaria la formalizzazione della proroga di 9 mesi rispetto a quanto definito in origine. Il Consiglio superiore lavori pubblici ha richiesto inoltre che nella scelta del contraente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia valutata la congruità delle modalità tecniche e organizzative proposte proprio per garantire il rispetto dei tempi. L’autorità portuale alto adriatico orientale aveva avviato le procedure di gara con la fase di pre-qualificazione dei possibili offerenti, ma solo ora, una volta perfezionate le due autorizzazioni richieste, potranno effettivamente essere aggiudicati i lavori.