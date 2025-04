Ok all’avvio del piano urbanistico della zona industriale Aussa Corno

Semaforo verde alla redazione del Piano urbanistico dell’Aussa Corno nei territori produttivi di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo Di Aquileia.

Il formale avvio è stato dato, il 28 marzo, nel corso della seduta dell’Assemblea dei soci del Cosef, che ha dato appunto il via libera al PTI (Piano Territoriale Infraregionale), nei territori produttivi di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia, con lo specifico avvio della procedura ambientale, la cosiddetta procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica).

In sintesi, la procedura di VAS è finalizzata a fornire un primo quadro della portata ambientale correlabile alle previsioni urbanistiche in corso di definizione da parte dello strumento PTI in tali territori.

“Con oggi – commenta il presidente del COSEF, Marco Bruseschi – si avvia l’iter di un processo che porterà all’approvazione, da parte della Regione, del PTI della Zona Industriale ZIAC nei territori produttivi sopra citati. Tale piano consentirà di fornire una pianificazione generale d’area ai territori produttivi di San Giorgio, Carlino e Terzo di Aquileia. Siamo solo al calcio d’inizio di una partita più lunga e complessa, ma finalmente si parte”.