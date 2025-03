Ok dal Governo alla Zona Logistica Semplificata per il Friuli Venezia Giulia

Il governo ha completato l’iter per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata per il Friuli Venezia Giulia. Ad annunciarlo, ieri, è stato il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. I territori che fanno parte della ZLS potranno godere di diverse agevolazioni: questo permetterà alle imprese di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta.

“Un risultato importante per il Friuli Venezia Giulia, frutto di un lavoro che la nostra Regione ha avviato già con la precedente Giunta e che oggi si chiude positivamente. È stata una nostra precisa richiesta e abbiamo creduto fin dall’inizio nella strategicità di questo strumento”. Questo il commento del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

L’iter per il riconoscimento della ZLS è stato avviato nel 2020 e alla proposta di istituzione, inoltrata nel 2022, hanno fatto seguito alcune integrazioni al Piano di Sviluppo Strategico.

“Con la ZLS diamo nuove prospettive di crescita alle nostre imprese e rendiamo il nostro territorio ancora più attrattivo per chi vuole investire” ha aggiunto Fedriga. Nelle aree potranno essere sviluppati ulteriori investimenti a favore delle aziende già insediate e di nuove realtà che potranno cogliere l’opportunità rappresentata dalla piattaforma logistica regionale”.