OK I Comm, in aula 1/10 bilancio consolidato Regione Fvg 2023

La I commissione integrata, presieduta da Alessandro Basso (Fdi), ha dato il via libera, a maggioranza, alla base per la proposta di risoluzione sul Bilancio consolidato 2023 della Regione Friuli Venezia Giulia, che verrà discussa dall’Aula nella seduta del 1 ottobre. Astenuti i consiglieri di Opposizione Marco Putto e Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg), Serena Pellegrino (Avs), Furio Honsell (Open sinistra Fvg) e Andrea Carli (Pd).

Il Bilancio consolidato è lo strumento che dà piena evidenza alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Regione, attorno alla quale orbitano altri 31 soggetti, di cui 3 gruppi intermedi, con capogruppo rispettivamente Friulia, PromoTurismoFvg e Società Autostrade Alto Adriatico. In apertura di seduta, l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha illustrato i numeri principali del documento contabile relativo all’anno 2023.

“Il risultato economico d’esercizio è di 1.177.113.941 euro, con un incremento rispetto all’anno precedente dell’81,83% – ha spiegato Zilli -, che riflette l’andamento altrettanto positivo dell’utile della Regione (+87,32%), dovuto principalmente ad un aumento dei proventi da tributi”. È negativo, invece, il risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi: – 66.240.653 euro. Ed è su questo dato che ha posto l’attenzione il dem Carli. “Vorrei capire – ha chiesto il consigliere – se la perdita delle partecipate può intaccare il bilancio della Regione”. L’assessore ha spiegato che il dato negativo è frutto di “rettifiche infragruppo di Friulia da e verso soggetti di sua pertinenza legati al passaggio da Autovie Venete, di cui Friulia deteneva una quota, ad Autostrade Alto Adriatico. “Mi è difficile capire come una dilazione di credito si trasformi in una perdita – ha replicato Carli -. Il passaggio del Consolidato in Aula sarà l’occasione per discutere delle Partecipate, un argomento importante cui dovrebbe essere dedicato più tempo”, ha concluso l’esponente del Pd. Chiarimenti su Autostrade Alto Adriatico, sulla sua operatività sono stati chiesti anche dal consigliere Honsell (Open), che ha richiamato l’attenzione sulla perdita di vite umane a causa degli incidenti. La direzione regionale Finanze ha spiegato che c’è un piano di investimenti, a fronte di una concessione trentennale, che prevede la conclusione della Terza corsia e le necessarie manutenzioni, con un equilibrio tra tempistiche dei cantieri, garanzia dell’operatività dell’infrastruttura e erogazione dei finanziamenti.

Da Honsell è giunta anche un’osservazione sul fatto che il bilancio consolidato non tiene conto delle aziende sanitare, “le partecipate più massicce”, così le ha definite l’esponente di Open, che ha concluso: “Non c’è una situazione istituzionale in cui possiamo vagliare e discutere i loro documenti”. Proprio i consiglieri Honsell e Carli saranno i relatori di minoranza della risoluzione sul Bilancio consolidato 2023 che sarà discussa dal Consiglio regionale nella seduta del 1° ottobre. Relatore di maggioranza, invece, il consigliere Basso che, in qualità di presidente della I Commissione, ha ringraziato gli uffici per il complesso e articolato lavoro di raccolta e armonizzazione dei dati che ha permesso la stesura del documento contabile.