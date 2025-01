Oltre 55 milioni per il Friuli Venezia Giulia a sostegno dell’occupazione

“La Conferenza Stato-Regioni ha approvato oggi lo schema di decreto interministeriale che assegna le risorse destinate all’attuazione degli interventi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), nell’ambito della Missione MSC1 ‘1.1 Politiche attive del lavoro e formazione’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al Friuli Venezia Giulia vengono destinati oltre 55 milioni di euro, una cifra importante che consentirà di rafforzare le politiche attive del lavoro e la formazione, strumenti essenziali per favorire l’inserimento e il reinserimento occupazionale.

Queste risorse rappresentano un’opportunità concreta per il nostro territorio: investire sul capitale umano significa dare nuova linfa al tessuto economico e produttivo della regione, supportando lavoratori e imprese in un momento cruciale per la crescita e la competitività. Il Friuli Venezia Giulia ha sempre dimostrato di saper utilizzare al meglio le risorse a disposizione, e sono certa che anche questa volta saprà trasformarle in azioni efficaci per l’occupazione e lo sviluppo.” Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino.