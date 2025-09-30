  • Aiello del Friuli
martedì 30 Settembre 2025
Economia

Oltre 80 partecipanti all’evento “Strategies for Competitiveness – Industry Leaders and Supply Chain Heads”

Anna Mareschi Danieli, Presidente di Confindustria Slovenia: “Da qui parte il rilancio dell’attività degli imprenditori italiani in Slovenia"
Redazione
Autore: Redazione

Da qui parte il rilancio dell’attività degli imprenditori italiani in Slovenia”. Con queste parole Anna Mareschi Danieli, Presidente di Confindustria Slovenia e membro dell’Executive Board di Danieli Group, ha aperto l’evento “Strategies for Competitiveness – Industry Leaders and Supply Chain Heads”, che si è svolto oggi presso la Glass Hall del Grand Hotel Union Eurostars di Lubiana, alla presenza di oltre 80 tra imprenditori, rappresentanti istituzionali, esponenti politici e operatori economici.

Alla platea si è unita anche una delegazione rappresentativa della minoranza italiana in Slovenia della CAN Costiera, con Andrea Bartole e Massimiliano Di Nardo, a testimonianza del ruolo di ponte culturale e sociale che la comunità italiana svolge nella cooperazione tra i due Paesi.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali.

Anna Mareschi Danieli, Presidente di Confindustria Slovenia e membro dell’Executive Board di Danieli Group, ha dato il benvenuto ai presenti sottolineando l’importanza del rafforzamento dei legami industriali e dell’innovazione tecnologica.

Da qui parte il rilancio dell’attività degli imprenditori italiani in Slovenia. Oggi abbiamo dimostrato che settori chiave come l’acciaio, l’energia, l’agroalimentare e la finanza possono dialogare insieme, con l’obiettivo comune di rafforzare la competitività delle nostre imprese e creare nuove opportunità di sviluppo condiviso. L’Italia porta in Slovenia il meglio della propria tecnologia, della capacità innovativa e della visione industriale, e lo fa attraverso un percorso che unisce sostenibilità, ricerca e investimenti. È questo lo spirito con cui vogliamo continuare a costruire ponti tra i nostri Paesi e a sostenere la crescita delle aziende che operano in un mercato sempre più internazionale e interconnesso.

Giuseppe Cavagna, Ambasciatore d’Italia in Slovenia, ha ribadito il ruolo centrale della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e il valore di iniziative come questa per sostenere le relazioni economiche.

Matteo Zoppas, Presidente di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha posto l’accento sulle opportunità di crescita per le imprese italiane in Slovenia e nell’Europa centro-orientale: «Il Governo punta a 700 miliardi di export entro fine legislatura (+13%), un obiettivo realistico visto che in tre anni siamo saliti da 418 a oltre 620 miliardi (+48%). L’Italia, nota per food, moda e arredo, è leader anche in meccanica, metallurgia ed energia: solo nel 2024 l’agroalimentare ha raggiunto 70 miliardi, l’energia 20 e la metallurgia 63. In Slovenia esportiamo 5,6 miliardi: -6,4% sul 2023 ma +19,5% rispetto al 2019, con forti crescite in agroalimentare (+41%), energia (+34%), siderurgia (+32,5%) e metallo (+50%).

ICE, con 90 uffici nel mondo, sostiene le PMI e gli investitori esteri per accordi, internazionalizzazione e nuove opportunità win-win

Sono inoltre intervenute come autorità istituzionali: Neva Grašič, Segretaria di Stato per gli Affari Esteri e Europei della Slovenia; Danijel Levičar, Segretario di Stato per il Programma Nucleare Nazionale – Ufficio del Primo Ministro della Slovenia; Patrizio Dei Tos, Presidente di Confindustria Est Europa; e Petar Vujović, membro del Management Board di Intesa Sanpaolo Bank Slovenia.

Dopo i saluti, i lavori sono proseguiti con un ricco programma di interventi tematici:

  • Steel: Anna Mareschi Danieli ha illustrato lo stato dell’arte della tecnologia italiana nel settore siderurgico, sfatando pregiudizi e basandosi su dati scientifici.
  • Energy: Emanuele Fontani (newcleo Spa) ha presentato le potenzialità dei sistemi nucleari di IV generazione e l’integrazione con le rinnovabili.
  • Agri-food: Andrea Benetton ha discusso le innovazioni nell’automazione agricola e negli allevamenti, con focus su circolarità e sostenibilità.
  • Finance & Innovation: tavola rotonda moderata da Anna Mareschi Danieli con Petar Vujović (Intesa Sanpaolo Bank Slovenia) e David Cezon (Leyton), incentrata sugli incentivi finanziari per sostenere la crescita e la sostenibilità.

Un ampio spazio di Q&A ha favorito il dialogo diretto con i partecipanti, contribuendo a consolidare l’obiettivo della giornata: costruire ponti tra industria, istituzioni e finanza per rafforzare la competitività a livello internazionale.

