Oltre 800 milioni all’anno per l’acquisto di farmaci in FVG

Ammonta a 819 milioni di euro la spesa farmaceutica in Friuli Venezia Giulia e oltre il 70 per cento è coperta dalla sanità pubblica: lo certifica l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali per conto l’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco.

I dati si riferiscono al 2024 e dicono che in regione la spesa media pro capite è nettamente superiore alla media nazionale: 502 euro all’anno contro 452.

In media sono state erogate 35 confezioni di medicinali per ogni cittadino.

Quasi la metà della spesa farmaceutica totale in regione, circa 404 milioni, riguarda l’acquisto di farmaci nelle strutture sanitarie pubbliche, per una spesa di 320 euro a testa, contro i 306 euro della media nazionale.

A 186 milioni corrisponde invece il valore dei medicinali erogati in regime di assistenza convenzionata. Ulteriori 230 milioni di euro sono stati spesi dai cittadini per gli acquisti privati, che vuol dire 182 euro a testa, contro una media nazionale di 146 euro.