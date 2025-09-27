Oltre ai dazi, settore legno messo sotto pressione per la burocrazia Ue

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Principio valido, ma ottuso da punto di vista burocratico. Il Regolamento europeo contro la deforestazione, noto come Eudr, è considerato un fardello dalle aziende del settore e da Federlegno. L’assessore alle risorse Agroalimentari Stefano Zannier l’ha definita un “castello di carte inutile”.
Il rinvio di un anno della norma che impone la tracciabilità di prodotti come il legno viene accolta con grande sollievo.
L’auspicio è che il tempo aggiuntivo concesso possa servire a semplificarne l’applicazione. Ci si augura una retromarcia dal punto di vista burocratico.
Tra le richieste avanzate, quella in particolare di attribuire la verifica di tracciabilità ai soli “primi operatori” della filiera del legno.