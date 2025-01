Oltre metà delle aziene Fvg non trova lavoratori

Entro il 2028 quasi 70mila lavoratori del Friuli Venezia Giulia andranno in pensione. E sostituirli sarà un problema, visto che il 55% delle aziende della regione non trova il personale che cerca. Le imprese del territorio hanno dichiarato l’intenzione di assumere quasi 27.500 lavoratori nei prossimi tre mesi, di cui 7.500 a tempo indeterminato. Ma mancano candidati oppure chi si presenta ai colloqui non ha le competenze richieste. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo la quale, pur tenendo conto delle crisi aziendali in atto, nel prossimo decennio la vera sfida consisterà non tanto nella reintegrazione di chi ha perso il lavoro, ma nella copertura dei posti vacanti.

Secondo l’indagine Unioncamere/Ministero del Lavoro presentata nei giorni scorsi, l’Umbria è la realtà territoriale maggiormente in crisi nel reperimento di personale, seguita da Marche, Friuli Venezia Giulia e Veneto, queste ultime due parimerito.

La Cgia di Mestre segnala inoltre che, sebbene il Friuli Venezia Giulia possa contare su dati occupazionali buoni, ha comunque pesato il rallentamento economico registrato negli ultimi 6 mesi: i dati Inps indicano che nei primi 9 mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, le ore di CIG totale autorizzate in regione sono aumentate del 14,1 per cento.