Onorificenze Cavalleresche, Raffaele Padrone coordinatore regionale dell’associazione

Dopo dieci anni anche il Friuli Venezia Giulia ha il proprio Coordinatore regionale dell’ANIOC (Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche) la Segreteria Generale dell’Ordine ha infatti affidato il prestigioso incarico a Raffaele Padrone, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, persona conosciuta in quanto da anni quadro dirigenziale nel Nord Est della federazione sindacale . Padrone 62 anni, originario della provincia di Avellino-Cassano Irpino, sposato, una laurea in Scienze politiche delle amministrazioni e una in relazioni internazionali Europee iscritto all’ordine dei giornalisti dal 2012, già Cavaliere dal 2016, e Ufficiale dal 2022 ha ricevuto la sua nomina alcuni giorni fa a seguito di una rinuncia per motivi personali del Commendatore Silvio Romanin, già delegato provinciale della delegazione di Pordenone.

“Devo ringraziare il Consiglio provinciale e loro delegato Giorgio Ferracin che, su due nominativi, ha scelto ad unanimità la mia candidatura, poi valutata dal Segretario Generale il conte Maurizio Monzani, – ha riferito il neo coordinatore- ci sono molte cose da fare alcune con assoluta priorità, proprio in vista della prossima Giornata dell’Insignito che quest’anno si svolgerà a Porcia il 27 prossimo. So che si tratta di un incarico molto prestigioso, basti pensare che l’Ordine al merito della Repubblica Italiana è il primo ed il più alto degli Ordini della nostra Repubblica – precisa Padrone – in Regione sono quasi un migliaio gli Insigniti e solamente Pordenone ne conta oltre trecento, quindi oltre all’organizzazione operativa con le altre provincie della regione dovrò rapportarmi direttamente con la segreteria nazionale, una figura, che in Friuli mancava da dieci anni e quindi dovrò essere una sorta di collante tra le quattro delegazioni presenti sul territorio. – L’incarico certamente è delicato ma dopo 34 anni di attività sindacale certo non mi mancano le capacità organizzative”, conclude Padrone. GUARDA IL VIDEO