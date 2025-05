Open Day Ial Fvg a Udine, un’occasione per scoprire le opportunità di formazione

La sede Ial Fvg di Udine apre le sue porte per un pomeriggio dedicato alla scoperta dei percorsi formativi, dell’ambiente scolastico e delle opportunità offerte agli studenti. Un’occasione unica per visitare gli spazi, entrare nei laboratori e confrontarsi con docenti, orientatori e studenti già iscritti, sperimentando da vicino l’approccio “imparare facendo” che caratterizza la scuola. L’appuntamento è in programma venerdì 23 maggio dalle 14 alle 16.30 alla scuola Ial in via del Vascello 1.

Durante l’Open Day, sarà possibile approfondire l’offerta didattica, che include corsi tradizionali e le nuove proposte introdotte dalla riforma Valditara. Tra queste, i percorsi quadriennali “Maker 3D – Tecnico della Modellazione e Fabbricazione Digitale” e “Tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale”, che permettono di conseguire un diploma professionale in quattro anni con possibilità di sostenere subito l’esame di maturità o accedere agli ITS Academy. In provincia di Udine, nella scuola Ial di Latisana c’è anche il percorso “Tecnico della ricettività alberghiera”.

Restano attivi, nella sede di Udine, anche i corsi per le qualifiche professionali in settori come estetica e acconciatura.

Chi voglia informarsi, fare domande e vivere da vicino l’esperienza Ial può partecipare all’Open Day. Tutte le informazioni sono disponibili su ialweb.it