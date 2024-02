Open Dialogues for the Future: nuovi scenari geopolitici e impatti socioeconomici

È stata presentata oggi la nuova edizione di Open Dialogues for the Future, il forum voluto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine in collaborazione con The European House-Ambrosetti per approfondire i cambiamenti geopolitici, economici e sociali in corso aiutando a capire gli impatti che potranno avere sul Paese e a delineare le future direttrici geopolitiche e geoeconomiche.

Open Dialogues for the Future, dopo il successo dell’edizione inaugurale nel 2023, rinnova quindi il suo appuntamento a Udine, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia. L’evento, in programma per il 7 e 1’8 marzo, vuole essere una piattaforma di confronto che coinvolge esperti, accademici, leader d’impresa e responsabili istituzionali, per promuovere una migliore comprensione di una serie di eventi che rendono il 2024 un anno cruciale a un livello senza precedenti in tutto il mondo.

Infatti, oltre al perdurare del conflitto in Ucraina e al nuovo scenario di guerra in Medio-Oriente che stanno contribuendo a ridefinire un nuovo ordine mondiale, il 2024 attende l’evoluzione delle mutate strategie e partnership economiche delle grandi potenze, con particolare attenzione alle sfide nel mercato cinese e alle difficoltà della Germania, storico partner dell’Italia e primo mercato per il Fvg in particolare. L’anno appena iniziato si caratterizza inoltre per l’attesa delle tante consultazioni elettorali che vedranno coinvolta circa la metà della popolazione mondiale con, in particolare, le elezioni in Europa e quelle negli Stati Uniti d’America che avranno ripercussioni sull’ordine mondiale.

Un contributo rilevante verrà poi dal mondo delle imprese locali, espressione del legame di territorialità con Udine e il Friuli-Venezia Giulia da sempre volte all’innovazione per competere sui mercati internazionali e a cui verrà riservato un approfondimento sui rapporti economici con gli USA. Infine, uno spazio importante sarà dedicato alle sfide della leadership in un mondo in

cui le esigenze e le aspettative dei giovani e, di conseguenza, le loro competenze hanno subito significative trasformazioni.

“Quest’anno Open Dialogues cresce ulteriormente e la nostra Cciaa può contare anche sul supporto di Comune e Regione, che si sono unite alla Fondazione Friuli: insieme offriremo un evento diffuso nel cuore della città, storicamente crocevia di popoli e culture. È dunque luogo ideale per un confronto a più voci tra autorevoli esperti internazionali, analisti e imprenditori, utile ad aiutare tutti noi a decifrare meglio questa complessa realtà geopolitica e geoeconomica globale in cui siamo immersi” – Giovanni da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio Pordenone – Udine

“Nell’anno trascorso dalla prima edizione di questo forum il mondo ha conosciuto nuove crisi e conflitti gravidi di minacce anche per l’Italia; insieme con qualche sviluppo positivo come la mancata recessione americana. Decifrare la geopolitica è più essenziale che mai, per i cittadini, le imprese, le istituzioni” – Federico Rampini, giornalista, saggista e direttore scientifico di Open Dialogues for the Future

“Il contesto geopolitico globale, se già l’anno scorso imponeva a imprese e istituzioni un’attenzione costante alle sfide emergenti, quest’anno rende l’analisi realmente imprescindibile per elaborare nuove strategie di competizione sui mercati internazionali. Open Dialogues si conferma punto di riferimento per riflettere sull’oggi e sul domani, grazie ad un programma sempre più ricco di contenuti e ospiti” – Filippo Malinverno, Coordinatore del Forum per The European House-Ambrosetti.