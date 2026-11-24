Valgono 64 miliardi di euro le opere prioritarie a Nordest per connettere il Paese ai mercati europei. E mancano all’appello risorse per 16,3 miliardi, il 26% del totale.

I dati che fotografano le priorità legate alla rete infrastrutturale del Nordest sono arrivati al Forum organizzato dal Gruppo NEM a Roma dall’indagine CRESME, illustrata dal direttore Lorenzo Bellicini.

Il monitoraggio CRESME inquadra 55 opere strategiche e prioritarie del Triveneto (il 12% del piano nazionale da 522 miliardi), per le quali la criticità maggiore riguarda la rete su ferro. Le ferrovie assorbono il 58% degli investimenti previsti (36,9 miliardi), ma scontano un deficit di 13,3 miliardi, pari all’82% dell’intero fabbisogno mancante dell’area. A pesare sono soprattutto le opere commissariate ma rimaste fuori dal PNRR, dove manca il 43% delle risorse (10,1 miliardi su 23,3). Tra i cantieri più esposti al rischio rallentamento figurano l’accesso al Brennero (Fortezza-Verona): costo di 7,7 miliardi, ma mancano ancora 4,7 miliardi con fine lavori stimata oltre il 2035 (a fronte della potenziale apertura del tunnel di base prevista per il 2032); l’Alta Velocità Brescia-Verona-Padova: su 11,1 miliardi complessivi mancano 1,64 miliardi, quasi tutti concentrati sul 3° lotto funzionale (tratta Vicenza-Padova, scoperta per 1,475 miliardi su 1,5); il potenziamento della linea Venezia-Trieste: su 1,8 miliardi di costo, le risorse disponibili si fermano a 277 milioni, lasciando un buco da 1,52 miliardi; e il collegamento ferroviario con l’Aeroporto Catullo di Verona e il Garda: 1,38 miliardi interamente da finanziare. L’analisi sullo stato di avanzamento evidenzia un altro dato critico: il 75% dei fondi mancanti (12,2 miliardi €) riguarda opere ancora in fase di progettazione da affidare: su 15,6 miliardi € di opere sulla carta, quasi l’80% è senza copertura. Sul fronte del mercato ordinario, il ciclo espansivo spinto dal PNRR (che nel Triveneto vale 16,1 miliardi su 2.445 progetti, con un avanzamento fisico che a inizio 2026 superava l’80% rispetto ai fondi europei) ha portato a mettere in gara 43,6 miliardi di lavori tra il 2019 e maggio 2026 (53,9 miliardi includendo la concessione A22). Tuttavia, se il 2026 mostra ancora segnali di tenuta (+73% nei primi cinque mesi al netto dell’A22, trainato dal rimbalzo del Veneto), il CRESME lancia l’allerta sul 2027: con l’esaurimento della spinta del PNRR, senza una nuova programmazione unitaria e risorse fresche, il sistema rischia una brusca frenata proprio mentre i valichi alpini (dove transita oltre il 52% delle merci alpine italiane, 70 milioni di tonnellate su gomma contro 25 su ferro) richiedono un salto di qualità logistico.