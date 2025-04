Opportunità imprese FVG: al via la 3° edizione di TEC4I Academy

L’8 aprile prenderà il via la 3ª edizione di TEC4I Academy, il percorso pensato per supportare le nuove imprese del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa, organizzata da TEC4I FVG in collaborazione con CiviBank, Confindustria Udine, Unicorn Trainers Club e Creaa+Ai Genio, rappresenta una preziosa occasione per startup e giovani imprese del territorio, offrendo competenze e metodologie, scambi di esperienze e opportunità di networking. TEC4I Academy si conferma come un punto di riferimento per le realtà imprenditoriali emergenti, contribuendo a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nella regione.

Focus su sviluppo del business e consulenza personalizzata

TEC4I Academy mira a rafforzare le competenze imprenditoriali e strategiche delle giovani aziende del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di approcciare con spirito critico la formulazione del business plan, definire modelli di business sostenibili e realizzare presentazioni professionali in grado di attrarre investitori e partner commerciali. Grazie alla struttura del percorso, che combina attività in aula e affiancamento personalizzato, l’Academy di TEC4I FVG consente a ciascuna impresa di lavorare in modo dedicato sugli aspetti ritenuti prioritari per il proprio business.

TEC4I FVG a servizio di giovani imprese e startup

Con una lunga esperienza nel supporto a giovani imprese e startup, TEC4I FVG ha contribuito in maniera significativa al successo di diverse realtà locali. Aziende come Soplaya, EasyStaff, Creaa, Cynexo e NL Comp – per citare alcuni esempi che spaziano dai settori logistico e ICT, alla creatività, alle neuroscienze per arrivare ai materiali compositi – sono solo alcuni dei casi tangibili di come l’assistenza e la consulenza di TEC4I FVG abbiano aiutato negli anni a trasformare startup del territorio in società di successo. TEC4I Academy non solo offre strumenti metodologici, ma si distingue per l’approccio pratico ed esperienziale, che sfrutta anche un ricco network di relazioni e partnership. Sono molte infatti le imprese chiamate a condividere la loro esperienza su specifiche tematiche nel corso dell’Academy.

Friuli Venezia Giulia: culla di startup innovative

Anche nel 2024, il Friuli Venezia Giulia si è confermato tra le prime tre regioni d’Italia con la più alta incidenza di startup innovative rispetto alle nuove società di capitali. Questo dato, riportato nel rapporto di Infocamere sulle startup innovative del 4° trimestre 2024*, evidenzia la crescente vitalità dell’ecosistema imprenditoriale regionale, con il 4,01% delle nuove società di capitali che sono startup innovative. Un dato che riflette l’impegno delle istituzioni e dei soggetti come TEC4I FVG nel favorire l’innovazione e la crescita del tessuto economico locale.

Le parole di Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG

“In un mercato sempre più competitivo, far nascere, crescere e consolidare nel tempo il proprio progetto di business è una sfida complessa“, afferma Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG. “Per questo siamo al fianco delle imprese emergenti come partner concreto e competente in diversi ambiti di specializzazione e le supportiamo nella crescita, fornendo una base solida di competenze nella pianificazione e gestione di business, indispensabili per avere successo nel mercato. TEC4I Academy è il nostro impegno a garantire il trasferimento delle competenze necessarie ad accelerare lo sviluppo delle giovani imprese innovative“.

Iscrizioni aperte fino al 2 aprile

Le iscrizioni per la 3ª edizione di TEC4I Academy sono aperte fino al 2 aprile 2025. Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni sui posti disponibili e sulle future edizioni dell’iniziativa visitando il sito tec4ifvg.it o scrivendo un’email a [email protected].