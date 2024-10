Opus Loci diventa associazione di promozione sociale

Opus Loci cresce e diventa associazione di promozione sociale. Il progetto, partito dall’iniziativa della Camera di Commercio Pordenone-Udine alcuni anni fa, avviato proprio per dare alle imprese uno strumento di promozione attraverso la valorizzazione dei Siti Unesco del Fvg in cui esse operano, è oggi una realtà conosciuta e apprezzata e fa ora questo importante, ulteriore passo, aggregando imprese che da oggi ne guideranno collaborazioni, attività e sviluppo. I primi sottoscrittori sono alcuni del nucleo storico di imprenditori. Manlio Boccolini di Abbigliamento Boccolini (Cividale) come presidente, Fabiana Bon dell’Hotel ai Dogi (Palmanova), Piero Zerbin della cioccolateria Mosaico-Cocambo (Aquileia), Ellis Tomasin di Corte Tomasin (ancora per Palmanova), Marzia Ursic dell’Albergo Diffuso Valli del Natisone e Maria Caterina Tubaro di Mada Temporary Lab (sempre per Cividale), Monia Aizza titolare del ristorante La Colombara (per Aquileia).

L’associazione sarà ora impegnata in diversi obiettivi, a partire ovviamente dalla promozione della crescita economica e sociale dei luoghi che ruotano attorno ai cinque Siti Unesco del Friuli Venezia Giulia, «legando patrimonio architettonico e ambientale con la cultura materiale rappresentata dagli operatori sul territorio», spiega Boccolini, che ha riunito i soci, per la sottoscrizione simbolica, nello stand che in Casa Moderna ha promosso proprio queste località e il progetto, sotto il cappello della Camera di Commercio. Tra le iniziative che l’associazione si propone di portare avanti, oltre all’acquisizione di nuovi associati per ampliare sempre più la rete collaborativa, anche la partecipazione a iniziative di informazione e divulgazione sul territorio, l’organizzazione di eventi formativi e culturali, la progettazione su bandi regionali, nazionali, europei e altri soggetti istituzionali, nonché il sostegno a borse di studio. Oltre a Boccolini, componenti del consiglio direttivo sono Fabiana Bon e Piero Zerbin. La durata delle cariche è di tre anni.

«Siamo orgogliosi di aver accompagnato la nascita e la crescita di questo raggruppamento – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Pn-Ud Giovanni Da Pozzo – e siamo felici che abbiano deciso di perseguire questa strada autonoma, che auspicavamo fin dall’inizio per consentirgli di crescere sempre più, nell’ottica della cooperazione e della relazione diretta e proficua fra imprese e territorio, segno di vitalità e desiderio di incidere e far conoscere la qualità della nostra regione in Italia e a livello internazionale».