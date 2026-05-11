Ordini da record per Fincantieri: superati i 74 miliardi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un carico di lavoro mai raggiunto prima, oltre 74,2 miliardi di euro, che impegnerà la società fino al 2039. E’ il record conseguito da Fincantieri, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato oggi i risultati ottenuti nel primo trimestre 2026. A fine marzo la società ha chiuso contratti per oltre 11 miliardi di euro, target che Fincantieri si era imposta per tutto il 2026. Le navi consegnate dall’inizio dell’anno sono 5, quelle in portafoglio sono 95.Sul fronte dei ricavi, in tre mesi sono stati superati i 2,13 miliardi di euro, quasi il 90% di quelli ottenuti nel primo quadrimestre dello scorso anno.Fincantieri ha rivisto verso l’alto le previsioni per il 2026 con un risultato operativo lordo intorno ai 700 milioni, un utile netto tra i 140 e i 180 milioni di euro.”Il primo trimestre del 2026 – commenta l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero – conferma la coerenza e la forza del percorso di crescita del Gruppo. Guardiamo al futuro con fiducia, forti di un portafoglio ordini senza precedenti che rafforza il ruolo di Fincantieri come piattaforma industriale di riferimento nei settori della navalmeccanica ad alta complessità e nelle tecnologie del mare”.