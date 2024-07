Orientamento formativo, a Trieste settecento iscritti per l’Università giuliana

Si sta svolgendo questa settimana all’Università di Trieste la prima sessione dei Moduli Formativi estivi 2024, l’iniziativa di orientamento che consente agli studenti del terzo e del quarto anno delle “superiori” di frequentare mini-corsi universitari per testare i propri interessi e le proprie inclinazioni e riflettere su “cosa fare da grandi”.

Un’edizione che si distingue per l’offerta formativa ancora più ampia (18 moduli rispetto ai 12 dello scorso luglio) e multidisciplinare, ma soprattutto per il numero record di ragazzi delle scuole coinvolti: 702 gli iscritti, quasi 200 in più della prima sessione 2023, con una crescita del 40%.

L’iniziativa si conferma attrattiva per gli studenti delle superiori non solo del nostro territorio: quasi il 40% degli iscritti provengono da fuori Trieste e il 10% da fuori regione. A conoscere UniTS saranno ragazzi e ragazze provenienti anche da Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, oltre che dall’estero (Argentina, Etiopia, India e Venezuela).

La cerimonia di apertura si è svolta lunedì 1° luglio nell’Aula Magna dell’edificio H3 del campus di Piazzale Europa, con la partecipazione di Giulio Xhaet, partner e digital strategist in Newton S.p.A, protagonista di uno speech interattivo dal titolo “Da grande. Alla ricerca del proprio scopo nella vita”.