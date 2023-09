A Gorizia Let’s Go Job: 12 incontri per i orientare i giovani nel mondo del lavoro

Come prepararsi a un colloquio di lavoro, il funzionamento del portale Europeo dei giovani, le modalità per acquisire competenze digitali utili per il curriculum, cosa si intende per web reputation e quali sono i consigli per destreggiarsi tra le varie forme contrattuali: questo e molto altro sarà al centro di Pillole di Let’s Go Job, iniziativa che per 11 mercoledì e un giovedì, a cominciare dal 27 settembre, si svolgerà negli spazi del Punto Giovani del Comune di Gorizia con l’obiettivo di preparare i ragazzi all’ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto è aperto a tutti i ragazzi compresi nel target di riferimento del Punto Giovani, ovvero tra i 14 e i 36 anni non compiuti in base alla legge regionale. Si potrà partecipare sia singolarmente, se interessati ad alcune precise tematiche, o se studenti attraverso il coinvolgimento dell’Istituto, sulla base di apposita Convenzione tra lo stesso e il Comune, mediante l’attivazione di percorsi Pcto (la “vecchia” alternanza scuola-lavoro). Tutti gli appuntamenti, che si svolgeranno il mercoledì dalle 16.30 alle 18 al Punto Giovani, in via Morelli 48, sono a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o rivolgendosi direttamente agli uffici del Punto Giovani. Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento posti con la riserva di valutare la possibilità di riproporre un secondo appuntamento qualora le adesioni siano numerose.

“Puntare sull’orientamento scolastico e post diploma significa garantire ai nostri giovani un’occupazione di qualità”, ha affermato l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen. E spiega: “Il rafforzamento delle azioni di orientamento formativo ha infatti ricadute positive sull’employability dei giovani, oltre che sullo sviluppo/trattenimento dei talenti e sulla capacità di innovazione di un territorio. In questa direzione, opera il progetto Pillole di Let’s Go! Job 2023, che grazie al prezioso supporto del Centro di Orientamento Regionale (COR) ha l’obiettivo di guidare gli studenti verso una scelta formativa consapevole rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro e di aumentare la loro consapevolezza circa le proprie inclinazioni e i percorsi formativi disponibili”. Soddisfatto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: “Il nostro Punto Giovani si sta sempre più confermando un luogo di crescita per i ragazzi, oltre che di incontro e di socializzazione, tutti aspetti fondamentali per la loro crescita. Questo ulteriore arricchimento in termini di orientamento formativo è strategico per aiutarli in modo concreto nella scelta del proprio percorso di vita”. “Vogliamo mettere nelle mani dei nostri ragazzi gli strumenti per non farsi trovare impreparati di fronte alle sfide che oggi propone il mercato del lavoro”, spiega il vicesindaco, con delega alle Politiche giovanili, Chiara Gatta. “Crediamo che il Comune possa svolgere il ruolo di aggregatore, mettendo in connessione non solo la domanda e l’offerta di lavoro, ma anche la forza lavoro potenziale e quegli enti e soggetti che nel campo dell’occupazione operano”, aggiunge. Gli stessi studenti che hanno risposto a un questionario sviluppato dal Servizio Politiche giovanili hanno riferito di attendersi dal Punto Giovani risposte su come affrontare le dinamiche relative al lavoro.

L’ampia programmazione è resa possibile grazie alla fruttuosa collaborazione con il Centro di Orientamento Regionale di Gorizia, il Servizio alle Imprese della Regione FVG, ANPAL servizi SpA, le tre Agenzie per il Lavoro presenti sul territorio, ovvero Randstad, Umana Spa e Adecco Italia SpA, oltre che con il Centro Eurodesk e l’Ufficio del personale del Comune di Gorizia. Il primo appuntamento mercoledì 27 settembre sarà il “Laboratorio di orientamento alla scelta: scopri con noi le professioni, i tuoi interessi e le tue abilità”, a cura del Centro di Orientamento Regionale di Gorizia. Mercoledì 4 ottobre Anpal SpA parlerà delle “Nuove professioni vs. lavori tradizionali. Evoluzioni e competenze” per fare un quadro generale di come sono cambiate nel tempo le professioni e quali sono le nuove competenze richieste. Mercoledì 11 ottobre il Centro Eurodesk di Gorizia, illustrerà “Il Portale Europeo dei giovani e del Digital Skills: tutto ciò che c’è da sapere”, in cui verranno fornite indicazioni sul portale europeo Europass e sulla modalità di acquisizione delle competenze digitali da poter inserire all’interno del Curriculum Vitae. Seguiranno poi una serie di appuntamenti a cura delle Agenzie per il Lavoro che condurranno i partecipanti a conoscere quali siano le varie modalità per approcciarsi al meglio al mondo del lavoro, dalla stesura del curriculum, alla video presentazione, passando per web reputation, digital recruitment e approfondimenti sulle forme contrattuali e la retribuzione. Inoltre mercoledì 13 dicembre si parlerà delle opportunità di lavoro nella Pubblica amministrazione, con il momento di approfondimento a cura dell’ufficio personale del Comune di Gorizia.

L’evento finale del percorso sarà giovedì 14 dicembre il Recruiting Day Young, realizzato in collaborazione con i Servizi alle Imprese della Regione, negli spazi del Punto giovani e della sala Dora Bassi. Un’occasione per mettere in contatto le aziende del territorio interessate a implementare i propri organici con i giovani che cercano lavoro.