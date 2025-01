Orientamento: Rosolen, approvato programma regionale 2025-27

È stato approvato dalla Giunta regionale il programma 2025-2027 delle attività di orientamento, su proposta dell’assessore regionale al Lavoro, Formazione e Istruzione Alessia Rosolen. Il documento individua interventi e azioni che mirano allo sviluppo, nel territorio regionale, di un sistema integrato di servizi di orientamento permanente, con un finanziamento di 12,1 milioni di euro a valere sulla programmazione 2021-27 del Fondo sociale europeo e di 360.000 euro di fondi regionali. Come ha spiegato Rosolen, “la Regione intende rafforzare le attività di orientamento anche tenendo conto dell’evoluzione del sistema di istruzione e di formazione, derivante da importanti riforme che interessano gli istituti scolastici, il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e gli Istituti tecnologici superiori (Its). I cambiamenti in atto modificano i tradizionali paradigmi dell’orientamento, superando la dimensione di transizione tra cicli e concentrando l’attenzione sull’orientamento educativo precoce, con l’obiettivo di rendere lo studente consapevole del proprio progetto di vita”.

“Tale nuova prospettiva – ha aggiunto l’assessore – rientra in un pacchetto d’interventi regionali funzionali a far sì che il Friuli Venezia Giulia si configuri come una Learning region, nella quale l’orientamento permanente contribuisce a creare le condizioni affinché le persone possano vivere bene e possano cooperare attivamente con le istituzioni per la costruzione e per lo sviluppo di una comunità regionale inclusiva e solidale”. Il nuovo programma di orientamento riporta lo sviluppo nel territorio regionale di cinque funzioni orientative: educativa, di consulenza orientativa, di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione, di assistenza tecnica e azioni di sistema, informativa. Particolare attenzione è rivolta alla progettazione e realizzazione di interventi informativi e di orientamento volti a sensibilizzare e a migliorare la conoscenza di docenti, studenti, genitori e giovani sull’offerta IeFP, sui percorsi Its e sulle opportunità formative previste dalle filiere tecnologico professionali.

Nel precedente triennio di programmazione sono state oltre 54mila le persone raggiunte da proposte di orientamento online e laboratori in presenza; 7.490 quelle che hanno usufruito di una prestazione di consulenza orientativa presso i Centri di orientamento regionali, ricevendo un supporto per definire con maggiore consapevolezza un progetto formativo e lavorativo; 1.953 i beneficiari dei servizi di accompagnamento, finalizzati alla promozione dello sviluppo di competenze trasversali e di gestione della carriera professionale. Infine, gli incontri di assistenza tecnica e i percorsi di formazione dedicati agli operatori di orientamento stessi hanno raggiunto, complessivamente, 10.190 persone e 167 istituzioni scolastiche pubbliche e private.