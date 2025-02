Ortogiardino e Cucinare: due eventi in uno alla Fiera di Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sia apre una nuova edizione di Ortogiardino, salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dall’1 al 9 marzo: 25mila metri quadrati di aree espositive si trasformano in una festa della natura dove otto allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 300 stand commerciali. E’ atteso tanto pubblico in fiera perché, dopo il successo del 2024, si riconferma l’abbinata con Cucinare, salone dell’enogastronomia di qualità. Nei 10 giorni di apertura delle due manifestazioni, quindi, agli appassionati di giardinaggio ed orticoltura, si affiancheranno anche i gourmet alla ricerca di prodotti di eccellenza e ricette per far bella figura in cucina. Lo scorso anno i visitatori hanno toccato quota 60mila.