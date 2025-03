Ortogiardino e Cucinare vanno a braccetto: boom di visitatori in Fiera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ boom di visitatori, in Fiera a Pordenone, per uno degli appuntamenti più attesi in città da visitatori ed espositori: Ortogiardino e Cucinare. Dopo una leggera flessione avvertita nel primo weekend, i numeri sono in crescita e sono destinati a battere il record dello scorso anno quando gli accessi avevano superato quota 60mila.

L’evento è arrivato al giro di boa ma si preannuncia un finale con il botto: c’è tempo fino al 9 marzo per visitare i padiglioni fieristici.