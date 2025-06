Oslavia brilla all’Oscar del Vino: due cantine APRO premiate per i vini macerati

L’Associazione Produttori Ribolla di Oslavia (APRO) celebra un prestigioso riconoscimento che mette in luce l’eccellenza del suo territorio. Due delle cantine associate, Fiegl e Primosic, sono state selezionate tra le vincitrici dell’Oscar del Vino, nella categoria “Vino Bianco Macerato”. Questo importante appuntamento, giunto alla sua 25ª edizione, è organizzato da Bibenda e dalla Fondazione Italiana Sommelier ed è stato condotto da Daniela Scrobogna.

La Ribolla Gialla Macerata di Fiegl e lo Skin Settanta di Primosic hanno convinto la giuria, rappresentando due distintive interpretazioni della tradizione di macerazione. Entrambi i vini raccontano l’identità e l’evoluzione del colle di Oslavia, un’area che in pochi chilometri concentra alcune delle realtà più rappresentative a livello mondiale per la produzione di vini orange.

Questo successo conferma la qualità e la notorietà del colle di Oslavia, che vanta ben sette cantine tra le più apprezzate al mondo per i vini macerati. La Ribolla Gialla Macerata di Fiegl si distingue per il suo carattere profondo e la spiccata personalità territoriale, esprimendo la vera essenza di Oslavia. Lo Skin Settanta di Primosic, invece, evidenzia la maestria nella macerazione, offrendo un vino di notevole complessità e carattere che porta con orgoglio il riconoscimento internazionale della produzione oslaviana.

Per il futuro, è già in programma lo storico evento RibolliAMO, promosso da tutte le cantine associate. Questo appuntamento presenterà alla comunità enologica internazionale un progetto innovativo, frutto della collaborazione con esperti del settore, che punterà a ipotecare il futuro di Oslavia in termini di sostenibilità, qualità e valorizzazione del territorio.