Osoppo: alla Fantoni consegnati 26 Trucioli d’oro

Sono 26, 18 dipendenti e 8 collaboratori esterni, i lavoratori ai quali sono stati assegnati quest’anno i Trucioli d’oro, ovvero il riconoscimento che la Fantoni assegna dal 1995 allo scoccare dei vent’anni di anzianità di servizio. In questi 29 anni sono state 800 le persone premiate.

La cerimonia di consegna si è tenuta nel Campus di Osoppo. Durante l’incontro sono interventi Paolo, Giovanni e Alessandro Fantoni, che hanno illustrato agli oltre 200 ospiti in platea il piano di investimenti nel sito di Osoppo da 250 milioni di euro iniziato nel 2015, e che il prossimo anno vedrà anche la ristrutturazione e l’ampliamento della capacità produttiva del sito Lesonit in Slovenia. Inoltre, i Fantoni hanno insistito sulla necessità di rilanciare a livello europeo politiche industriali ad hoc che sfocino anche in una più elevata formazione tecnica e specializzata delle persone.

Durante la cerimonia, è stata illustrata la collaborazione che l’azienda ha consolidato con l’ITS Academy di Udine, di cui la Fantoni è socia fondatrice. Ospiti dell’evento la presidente Paola Perabò e la direttrice Ester Iannis, che hanno spiegato i numerosi corsi per tecnici superiori in partenza, tra i quali il corso di meccatronica avanzata e quello per il design sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredo in cui il gruppo di Osoppo è direttamente coinvolto.