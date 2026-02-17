  • Aiello del Friuli
martedì 17 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ottica Demenego supera 53 milioni ricavi, 46 negozi nel Nord Italia
Vajont, progetto per una centrale idroelettrica da 12 milioni di euro
Robot con sangue friulano assiste i disabili in aeroporto
Crisi Rizzani De Eccher, 'ci sarebbe un cavaliere bianco'
Turismo: s'intensifica collaborazione Fvg-Carinzia
Nuova allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per acqua alta
Carnevale di Udine: trionfano Eraclea e i Vichinghi
Marangon e Calzavara, nuova chiamata in azzurro
Scuole: due milioni dalla Regione per il pre e post lezioni
Imprese: Consorzio prosciutto San Daniele cruciale per sistema FVG
Ottica Demenego supera 53 milioni ricavi, 46 negozi nel Nord Italia

L'organico è di 327 dipendenti, i punti vendita integrano esami vista e consulenza
Redazione
Autore: Redazione

Ottica Demenego chiude il 2025 con oltre 53 milioni di euro di ricavi e 46 punti vendita attivi. Il Gruppo, fondato nel 1960 e con headquarter a Calalzo di Cadore (Belluno), consolida il percorso di crescita avviato dal 2020, con l’ingresso di Vam Investments e la nomina di Alessandro Donadelli ad amministratore delegato. La società ha più che raddoppiato il giro d’affari e ampliato la rete, passata da una quindicina di negozi agli attuali 46. A fine 2024 Montefiore Investment è subentrata come socio di maggioranza, confermando il management e il piano di sviluppo. Completato il presidio in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, l’espansione si è concentrata su Emilia-Romagna e Lombardia. L’organico oggi conta 327 dipendenti e il costo del lavoro incide per il 27% sui ricavi.

Il modello di business integra retail e servizi ottici: i punti vendita, tutti di circa 500 metri quadrati, uniscono esame della vista, consulenza e produzione interna, con investimenti medi di 150mila euro in tecnologia per ciascun negozio. La gestione è interamente digitalizzata e coordinata dalla sede bellunese. Il prodotto a marchio proprio rappresenta il 42% dei volumi e il 23% del valore. Nel 2025 il gruppo ha presentato il primo bilancio di sostenibilità, e per il 2026 l’obiettivo è proseguire la crescita in modo selettivo, puntando su innovazione e sviluppo territoriale.

