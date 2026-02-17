Ottica Demenego supera 53 milioni ricavi, 46 negozi nel Nord Italia

Ottica Demenego chiude il 2025 con oltre 53 milioni di euro di ricavi e 46 punti vendita attivi. Il Gruppo, fondato nel 1960 e con headquarter a Calalzo di Cadore (Belluno), consolida il percorso di crescita avviato dal 2020, con l’ingresso di Vam Investments e la nomina di Alessandro Donadelli ad amministratore delegato. La società ha più che raddoppiato il giro d’affari e ampliato la rete, passata da una quindicina di negozi agli attuali 46. A fine 2024 Montefiore Investment è subentrata come socio di maggioranza, confermando il management e il piano di sviluppo. Completato il presidio in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, l’espansione si è concentrata su Emilia-Romagna e Lombardia. L’organico oggi conta 327 dipendenti e il costo del lavoro incide per il 27% sui ricavi.

Il modello di business integra retail e servizi ottici: i punti vendita, tutti di circa 500 metri quadrati, uniscono esame della vista, consulenza e produzione interna, con investimenti medi di 150mila euro in tecnologia per ciascun negozio. La gestione è interamente digitalizzata e coordinata dalla sede bellunese. Il prodotto a marchio proprio rappresenta il 42% dei volumi e il 23% del valore. Nel 2025 il gruppo ha presentato il primo bilancio di sostenibilità, e per il 2026 l’obiettivo è proseguire la crescita in modo selettivo, puntando su innovazione e sviluppo territoriale.