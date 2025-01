Ovaro e la sua vocazione cicloturistica

“L’abitato di Ovaro è un punto di riferimento per il ciclismo e la storica salita al Monte Zoncolan rappresenta un’icona per gli appassionati. Da qui si coglie l’importanza di valorizzare questa vocazione turistica, migliorando i servizi per i cicloturisti e rendendo il territorio sempre più attrattivo”.

Lo ha affermato, oggi a Udine, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine di un incontro con il sindaco di Ovaro, Lino Not, mirato alla valorizzazione della salita al monte Zoncolan e dei tracciati cicloturistici di Ovaro, con un focus sul potenziamento delle infrastrutture.

Il Comune – riporta una nota – sta lavorando per fornire servizi adeguati ai ciclisti che ogni anno si cimentano con la celebre ascesa, cogliendo l’opportunità di consolidare una vocazione turistica sempre più legata al ciclismo.

“Come Regione prestiamo molta attenzione a questo progetto e siamo disponibili a valutarne il sostegno”, ha osservato Bini.

“Proprio ieri ricorrevano due anni dalla morte di Enzo Cainero, l’ideatore dello Zoncolan come tappa iconica del Giro d’Italia. Idealmente, questo progetto prosegue il percorso di valorizzazione del brand Zoncolan avviato proprio da Cainero. Se oggi il polo registra una crescita delle presenze sulla neve del 24%, lo dobbiamo anche alla riconoscibilità garantita dalla Corsa rosa”.

La salita da Ovaro allo Zoncolan, ricorda la nota, ha un tracciato asfaltato di circa 9,8 km. Partendo dal centro abitato a 530 metri sul livello del mare, raggiunge la Sella del Monte a quota 1730 metri, con una pendenza media superiore al 12% e punte che toccano il 22%. Il progetto di sviluppo prevede la connessione della rete ciclabile con il territorio, includendo i centri abitati e le frazioni, che potranno offrire ospitalità e mettere a disposizione strutture ricettive come bar e ristoranti. L’idea è di dotare il percorso di una segnaletica adeguata, aree di sosta e ristoro lungo il tragitto, nonché un centro servizi per i cicloturisti in un’area adiacente al piazzale dell’ex Ferrovia di Ovaro.