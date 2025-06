PA digitale: in FVG un contest per innovare il sistema pubblico con IA, istituzioni e imprese

Un importante momento di confronto e proposta per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si è svolto oggi a Udine, con il Pitch Day del Contest PA Digitale, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, con il supporto di Insiel S.p.A. e del Cluster delle Tecnologie Digitali del Friuli Venezia Giulia – DITEDI.

Nel corso dell’evento, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha ricordato che già nel 2024 la città ha ospitato un evento dedicato all’intelligenza artificiale, da cui sono nate le prime progettualità congiunte dei Comuni di Udine e Tavagnacco sul tema. “Un cammino che oggi si rafforza – ha sottolineato – grazie alla convergenza di idee e di esperienze concrete per modernizzare la PA”.

L’Assessore regionale ai Sistemi Informativi Sebastiano Callari ha elogiato l’azione corale messa in campo dal territorio: “Il percorso verso la trasformazione digitale è possibile solo grazie alla sinergia tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, imprese e stakeholder locali. Il Friuli Venezia Giulia sta facendo scuola in questo senso”.

Luca Rigoni, del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha definito l’evento “un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privata e di coordinamento tra istituzioni centrali e regionali”, ricordando come si tratti di uno dei primi incontri sul territorio nazionale per promuovere l’impiego delle risorse residue del PNRR, anche grazie a un’attività capillare a livello locale.

Sara Guttilla, Account Manager per il Nord Est del Transformation Office, ha illustrato i dati relativi all’impatto della Missione 1 Componente 1 del PNRR sul territorio regionale: 35,5 milioni di euro di progetti già finanziati, 22 milioni già liquidati o in fase di liquidazione e circa 9,5 milioni ancora disponibili. “Una grande opportunità – ha sottolineato – soprattutto alla luce della Direttiva del 23 gennaio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo, che fornisce indicazioni operative sull’utilizzo dei fondi residui”.

Tra gli interventi tecnici, Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel, ha portato, assieme al sindaco di Porcia, Marco Sartini, il caso d’uso “Giul-IA” (progetto EDIH-PAI): un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, realizzato con il Comune di Porcia nell’ambito del programma europeo EDIH PAI. “A partire da settembre prenderà il via a Porcia la sperimentazione di GiulIA, l’assistente vocale virtuale sviluppata in collaborazione tra Insiel e il Comune di Porcia, pensata per semplificare l’accesso ai servizi comunali, offrire supporto informativo ai cittadini e migliorare l’interazione con la Pubblica Amministrazione. Il servizio sarà attivo attraverso un numero telefonico dedicato, grazie al quale i cittadini potranno ricevere assistenza diretta dalla nuova assistente virtuale”.

“La collaborazione con il Comune di Porcia – ha spiegato Antonini – ci ha permesso di sviluppare un servizio sperimentale che consente l’addestramento di un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, da impiegare all’interno dell’Amministrazione comunale. GiulIA è progettata per evolvere progressivamente, includendo funzionalità avanzate come il riconoscimento vocale e la personalizzazione dei servizi in base alle esigenze degli utenti”.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare l’accessibilità ai servizi per tutti, anche per chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali; dall’altro, ottimizzare i tempi di risposta e liberare il personale comunale da attività ripetitive, permettendo un maggiore focus su compiti strategici a più alto valore aggiunto.

“Grazie al finanziamento del progetto EDIH-PAI – ha aggiunto Antonini – possiamo offrire agli Enti locali la possibilità di testare direttamente il valore aggiunto della tecnologia, valutando con consapevolezza costi e benefici prima di un’adozione definitiva”.

Il sindaco di Porcia, Marco Sartini, ha sottolineato i benefici concreti dell’iniziativa fra i quali la riduzione del carico di lavoro degli sportelli e del call center, il miglioramento dell’efficienza nella gestione delle richieste garantendo un servizio sempre disponibile, senza vincoli di orario.

Per comprendere in modo concreto i benefici dell’assistente virtuale, il sindaco ha citato un dato: ogni settimana il Comune riceve in media oltre 1.000 telefonate da cittadini (52 mila all’anno) che pongono domande ricorrenti su temi in ambito anagrafico (certificati, rilascio della carta d’identità, altri documenti), sui servizi scolastici e in materia urbanistica. Grazie a GiulIA, che si occuperà di gestire queste richieste, sarà possibile alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali e migliorare l’efficienza complessiva del servizio.

Sono seguiti gli interventi di Doriano Maranzana, direttore del Servizio Clienti Insiel, che ha illustrato il progetto regionale di dematerializzazione degli archivi cartacei per gli enti locali, con focus sulle pratiche edilizie e la digitalizzazione di anagrafe e stato civile. Il progetto, partito con una fase di ascolto tramite questionari ai Comuni, sarà al centro della cabina di regia della Centrale unica di committenza, prevista per il 12 giugno. In quell’occasione verranno presentati gli esiti dello studio di fattibilità e, con l’autorizzazione dell’organismo, si procederà alla pubblicazione di un bando da 16 milioni di euro, con una tempistica operativa stimata in circa 9 mesi.

L’iniziativa punta a rispondere a un’esigenza reale degli enti locali: digitalizzare archivi cartacei in modo centralizzato e con una soluzione standardizzata accessibile a tutti i Comuni.

Ulteriori contributi di Paolo Perucci, vicedirettore della Direzione Centrale Sistemi Informativi della Regione FVG, che ha presentato il progetto #Reg4IA – Regioni per l’IA, volto a rafforzare la resilienza digitale attraverso l’uso del 5G e dell’intelligenza artificiale, in sinergia con altre Regioni italiane.

La mattinata è proseguita con una Pitch Session, moderata da Francesco Contin, Direttore del DITEDI, in cui le imprese del Cluster ICT hanno presentato le loro soluzioni per la digitalizzazione della PA, suddivise per ambiti tematici: Facility Management, Ambiente e Territorio, Sicurezza Urbana, Servizi al Cittadino, Innovazione Sociale. “Ringrazio le aziende che hanno risposto in maniera positiva e proattiva alla sfida posta, proponendo soluzioni pronte all’uso e idee innovative sperimentali da mettere a disposizione degli enti e delle comunità locali “.

Sono state presentate 20 soluzioni da parte di 17 aziende del territorio: Simmetri (Tre.Digital); Eteryal (Datamantix ); Sine Build Public (SINE); Rivercleaning (Rivercleaning); AI4ClimateChange (AI4CC); WeCity-La mobilità sostenibile (Resolve); Mosaic – Design Your Decision (Resolve); Geo-Intelligence (Softengy); Pubblica Amministrazione 5.0 (Softengy); ETSecureCity (Eye-Tech); AI Secure (IS Copy); Chatbot Guida Turistica (InfoFactory); Agenti AI per i cittadini (InfoFactory); FriulData (Altitudo); DocuChat (Beliven); Cruscotto Intelligente (BeanTech); Urban Spaces (Offline Agency); MAIA (CrowdM); Datasan Sociali per i servizi sociali (Insoft); CivicAll.AI (SuperUrbanity).

Hanno partecipato oltre 130 persone, tra cui 50 rappresentanti dei Comuni del territorio, che hanno votato le soluzioni più interessanti a conclusione della sessione. La votazione finale, oltre a premiare le proposte più efficaci, ha rappresentato un segno tangibile della partecipazione attiva degli enti locali alla trasformazione digitale.

L’evento si inserisce in una strategia più ampia per costruire una Pubblica Amministrazione più accessibile, efficiente e vicina ai cittadini, anche grazie alla sperimentazione di strumenti digitali intelligenti e all’uso sinergico delle risorse europee.