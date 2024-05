Pagamento del dividendo alla Banca di Cividale

In una nota, la Banca di Cividale comunica che il dividendo per azione – a valere sul monte complessivo di Euro 3.187.697 approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 3 aprile 2024 – ammonta a Euro 0,11384 lordi.

Il dividendo per azione è stato calcolato sulla base del nuovo capitale sociale a seguito dell’esercizio di n. 10.805.340 “Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024” (codice ISIN IT0005453755) e conseguente sottoscrizione di n. 2.701.335 azioni ordinarie della Banca di nuova emissione (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 9 maggio 2024).

Il dividendo sarà corrisposto in data 24 maggio 2024 a coloro che risulteranno titolari delle azioni alla record date del 23 maggio 2024.