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Palazzetti si affida all’AI per l’assistenza tecnica

Nell’ambito del  Progetto B-Smart, l’azienda di Porcia, costruttrice di stufe a legna e a pellet, ha sviluppato Röki, agente virtuale basato su Intelligenza artificiale generativa
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

L’azienda leader italiana nella produzione di stufe a legna e a pellet ha concluso il progetto di ricerca B-SMART, sviluppando RÖKI: un agente virtuale basato su Intelligenza Artificiale Generativa per supportare i Centri di Assistenza Tecnica nella diagnosi e risoluzione delle problematiche delle stufe a biomassa. Il progetto, cofinanziato da SMACT Competence Center, ha permesso di valorizzare oltre dieci anni di dati tecnici aziendali, trasformandoli in uno strumento operativo capace di ridurre tempi e costi dell’assistenza tecnica

 Valorizzare oltre dieci anni di dati tecnici per rendere più efficaci gli interventi sulle stufe a biomassa: è questo il risultato raggiunto da Palazzetti con il progetto B-SMART, cofinanziato nell’ambito del Bando IRISS e promosso da SMACT Competence Center.

 Gli obiettivi del progetto B-SMART, acronimo di Biomass Stove Maintenance Assistant Repair Ticketing, sono racchiusi nella denominazione stessa: migliorare la qualità del servizio di assistenza tecnica per le stufe, aumentare la soddisfazione del cliente e rafforzare la resilienza operativa, contribuendo al contempo alla sostenibilità ambientale.

Il percorso intrapreso da Palazzetti si inserisce in una più ampia evoluzione dei processi aziendali orientata alla valorizzazione dei dati e all’utilizzo di tecnologie avanzate, anche grazie all’esperienza maturata con il precedente progetto SUPERAT, realizzato in collaborazione con SMACT e focalizzato sul miglioramento dei processi di assistenza tecnica interna.

 Con B-SMART, Palazzetti ha esteso a tutta la rete dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) le competenze maturate negli anni, valorizzando l’ampia base di informazioni raccolte nel tempo. Il sistema si basa su oltre 71.500 verbali di intervento tecnico, archiviati dal 2015, e sui dati provenienti dai ticket gestiti quotidianamente dal servizio di assistenza tecnica, che contengono informazioni dettagliate su guasti, componenti sostituiti e soluzioni applicate sui diversi modelli di stufe.

RÖKI è pensato in particolare per supportare i tecnici meno esperti, aiutandoli ad accedere rapidamente al know-how aziendale, ma rappresenta anche un valido supporto per i CAT più esperti, che possono trovarsi ad operare su prodotti meno diffusi o con cui hanno avuto minore esperienza.

Il progetto B-SMART è stato attuato con la collaborazione di diversi partner, tra cui LEF – Lean Experience Factory, che ha fornito supporto nella gestione end-to-end del progetto, nella definizione dei requisiti, dei KPI e nella validazione dei risultati, AIperTech, spin-off del laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Università di Udine, e il Polo Tecnologico Alto Adriatico.

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