Palazzi con i conti in rosso ed amministratori “fantasma”

Assemblee non convocate da più di due anni, accesso negato ai condòmini per visionare i conti ed amministratori che non rispondono o si negano al telefono. Le loro segretarie continuano a promettere: “Vi richiameremo”. Ma poi non succede e i mesi passano.

Alcuni casi, segnalati a Pordenone, parlano di conti di palazzo in rosso, fatture e fornitori da saldare per cifre piuttosto consistenti ed amministratori scomparsi o addirittura diventati nullatenenti; quindi non in grado di coprirei buchi lasciati.

E alcuni residenti di quattro diversi palazzi, dopo essere stati ignorati per mesi, aver ricevuto ripartizioni di spese giudicate “fantasiose e comunque non giustificate”, ed essere ancora in attesa di lavori approvati sei anni fa, si sono infatti rivolti all’Adoc per una consulenza, in cerca di soluzioni bonarie.

L’associazione dei consumatori informa che, qualora le richieste dei condòmini non dovessero trovare risposte, gli stessi possono rivolgersi al Tribunale competente al fine di far accertare il proprio diritto e anche chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore.

Prima di questa fase, possono convocare un’assemblea – purché rappresentino un sesto dei millesimi dell’edificio – inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all’amministratore, comunicandogli che all’ordine del giorno c’è la sua revoca.