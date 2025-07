A palazzo Torriani la prima edizione della Festa dell’Associato per gli 80 anni di Confindustria Udine

Le celebrazioni per l’80° anniversario dalla ricostituzione dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, avvenuta il 7 giugno 1945, culmineranno con un evento speciale rivolto alla base associativa: venerdì 4 luglio palazzo Torriani ospiterà la prima edizione della Festa dell’Associato.

Un appuntamento voluto dal presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, per rendere omaggio agli imprenditori e alle imprese che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del territorio.

“Sarà un momento di incontro, condivisione e riconoscimento – spiega Pozzo – che desideriamo rendere stabile nel tempo. La Festa dell’Associato vuole diventare una tradizione annuale: un’occasione per ringraziare chi vive l’Associazione con passione e spirito costruttivo, rafforzando ogni giorno un sistema imprenditoriale coeso, dinamico e proiettato al futuro”.

Il momento conviviale, allietato da un light dinner in giardino e dalle note musicali de Le Pics Ensemble, sarà presentato dalla ballerina e conduttrice televisiva Samanta Togni e intervallato da tre momenti istituzionali: alle 19, il presidente Pozzo porterà i saluti agli ospiti, insieme alle autorità presenti: tra gli altri, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il presidente di Confindustria FVG, Pierluigi Zamò, e il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti.

A seguire, sarà proiettato un video, dedicato agli 80 anni di Confindustria Udine, realizzato in questa occasione speciale per ripercorre le tappe più significative della storia dell’Associazione, dei volti, delle imprese e dei valori che l’hanno contraddistinta.

Infine, avrà luogo la cerimonia di premiazione “con un tributo doveroso – evidenzia Pozzo – alle nove aziende che da 80 anni, vale a dire dal primo giorno e, ininterrottamente, fino ad oggi, sono associate a Confindustria Udine, nonché a tutti i past president, che hanno sostenuto la nostra casa comune, contribuendo alla crescita dell’Associazione”.

La serata, come si diceva, si inserisce nel percorso di festeggiamenti per l’80° dalla rinascita dell’Associazione, una ricorrenza fortemente simbolica, che richiama i valori fondativi della rappresentanza industriale friulana: solidarietà, dignità del lavoro, centralità dell’impresa e impegno per lo sviluppo sostenibile.

Con la Festa dell’Associato, Confindustria Udine vuole ribadire la propria missione di vicinanza alle imprese e rafforzare lo spirito di comunità, che da sempre caratterizza la vita associativa. Un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare relazioni, fare rete e guardare insieme alle sfide del domani.

“Desideriamo che l’industria sia riconosciuta come un valore collettivo e che il Friuli sia percepito come un territorio capace di attrarre – sottolinea il presidente Pozzo –. L’obiettivo è far comprendere quanto l’industria sia un patrimonio per la nostra comunità e quanto il Friuli possa essere un territorio attrattivo ideale per investire e vivere. Avevo il desiderio di dedicare una giornata a tutti gli associati, cosa che non è possibile fare nelle tradizionali occasioni istituzionali, per rafforzare il senso di appartenenza tra le 840 imprese associate e Confindustria Udine. Come è accaduto in momenti complessi del passato – nel dopoguerra, dopo il terremoto e come accade anche oggi – noi imprenditori dobbiamo unirci per confrontarci e trovare soluzioni comuni alle sfide che dobbiamo sostenere”.

“Quando penso a coloro che fondarono l’Associazione nel 1945, sono convinto – conclude Pozzo – che sono stati costretti ad affrontare una mole di problemi non certo inferiore alla nostra. Dovevano ricostruire un Paese e ne erano pienamente consapevoli. Grazie a loro abbiamo potuto vivere 80 anni di pace e sviluppo. Questo evento, dunque, vuole anche essere un’occasione per ricordare che la cultura del lavoro si basa su sacrificio, impegno, determinazione, capacità di collaborare e fare rete. È una sfida che coinvolge tutti: imprese, istituzioni, governi, lavoratori e cittadini. Solo unendo le forze potremo dare risposte concrete e garantire un domani alle nuove generazioni”.