Palio di San Donato, successo a tutto tondo

Trionfo per il quinto anno consecutivo di Borgo San Pietro al Palio di San Donato, giunto alla 23a edizione. La contrada si mette così in tasca la quattordicesima vittoria da quando la manifestazione è nata, ma si può assolutamente dire che l’evento sia stato un successo enorme di tutta Cividale: migliaia di visitatori, locali pieni e splendida atmosfera d’altri tempi per un intero weekend nella città ducale, che ha saputo far rivivere le antiche feste medievali al pubblico grazie anche alla sentita partecipazione dei propri abitanti: tanti cividalesi infatti hanno passeggiato con suggestivi abiti d’epoca durante l’intero fine settimana lungo le vie della città e questo dettaglio è sicuramente stato uno degli elementi che hanno reso più magica l’atmosfera. Ma anche le taverne, i menu scritti in stile medievale, i giochi d’un tempo nelle piazze. E poi il busto reliquiario del Santo esposto in Duomo mentre i borghi Brossana, di Ponte, San Domenico, Duomo e San Pietro si contendevano il Palio attraverso corse e giochi d’arma. Uno spettacolo vero, che rende il weekend di San Donato uno degli eventi più belli da vivere in tutto l’anno nella nostra regione. GUARDA IL VIDEO