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Economia

Palmanova Designer Village conquista il Diplomacy & Commerce Award

Premiato il posizionamento come destinazione internazionale e multiculturale: vincente la collaborazione con PromoTurismoFVG
Redazione
Autore: Redazione

Palmanova Designer Village ha ricevuto ieri il prestigioso Diplomacy & Commerce Award durante la cerimonia ufficiale svoltasi a Belgrado, aggiudicandosi il riconoscimento nella categoria “International Hospitality & Multicultural Destination”.

Il premio è promosso dalla piattaforma internazionale Diplomacy & Commerce e viene attribuito ad aziende, organizzazioni e istituzioni che si distinguono per il contributo allo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e diplomatiche tra Paesi. Tra i settori premiati figurano business, turismo, istituzioni e innovazione.

Palmanova Designer Village è stato selezionato per la sua capacità di trasformare l’esperienza di visita in un autentico punto d’incontro tra culture, distinguendosi per la qualità dell’accoglienza internazionale e per l’abilità di attrarre visitatori provenienti da mercati diversi.

«Siamo davvero onorati di ricevere questo riconoscimento, che evidenzia l’impegno di Palmanova Designer Village nel garantire elevati standard di ospitalità, rafforzando al contempo la propria identità internazionale –ha dichiarato Linda Basile, Center Manager di Palmanova Designer Village – Questo risultato riflette anche la solida e continua collaborazione con PromoTurismoFVG, partner chiave nello sviluppo di iniziative come press tour e fam trip, pensate per promuovere non solo l’offerta del Village, ma anche l’eccellenza del territorio circostante.

Oggi, Palmanova Designer Village rappresenta un punto d’incontro tra shopping e turismo — una porta d’accesso attraverso cui i visitatori internazionali possono scoprire la regione, la sua cultura e il suo stile di vita. Gli investimenti regionali a sostegno della crescita turistica stanno generando un valore significativo per le attività commerciali, gli operatori turistici e i produttori locali, contribuendo a un ecosistema sempre più dinamico e competitivo. Questo riconoscimento ci ispira a continuare a evolverci, innovare e rafforzare il nostro posizionamento come destinazione internazionale aperta, inclusiva e in costante evoluzione.»

A testimonianza dell’importanza strategica del mercato serbo, Palmanova Designer Village sta organizzando in queste settimane un press tour dedicato, in collaborazione con PromoTurismoFVG, che coinvolgerà 10 giornalisti di nazionalità serba. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire agli ospiti un’esperienza completa e immersiva, capace di valorizzare l’eccellenza dei brand, le peculiarità e i servizi del Palmanova Designer Village, integrandoli con le straordinarie bellezze storico-culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Durante il soggiorno, i giornalisti saranno accompagnati alla scoperta delle eccellenze del territorio regionale, delle città UNESCO, delle cantine locali e prenderanno parte anche a un sorvolo in elicottero, pensato per offrire un racconto emozionale, coinvolgente e di forte impatto visivo.

Il premio consolida la direzione strategica del Village e ne rafforza il posizionamento come destinazione di eccellenza nel panorama internazionale, valorizzata tanto dalla propria offerta quanto dallo strettissimo legame con il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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