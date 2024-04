Palmanova Village inaugura nuova lounge per accogliere i visitatori

Si chiama Land of Fashion Info Lobby ed è il nuovo punto informazioni e di assistenza del Palmanova Village, inaugurato oggi alla presenza del sindaco di Aiello del Friuli Roberto Festa, del sindaco di Visco Elena Cecotti e dell’assessore alla cultura e turismo di Palmanova Silvia Savi, oltre a giornalisti e collaboratori. Un luogo di accoglienza completamente rinnovato e ridisegnato secondo la nuova personalità artistica del Villaggio, con una zona lounge moderna, luminosa e colorata in cui dare il benvenuto al cliente e farlo immergere da subito in un’atmosfera unica.

La posizione è la stessa del precedente spazio, tuttavia la superificie è quasi raddoppiata per ricreare una perfetta area multifunzionale: gli storici servizi di accoglienza del Villaggio, con la consueta attenzione per famiglie e bambini, vengono arricchiti da nuovi rivolti alle esigenze di business con aree dedicate, per consentire di coniugare lavoro e shopping.

“Il taglio del nastro di oggi è, allo stesso tempo, punto d’arrivo e punto di partenza del percorso di continui investimenti che Palmanova Village mette in campo per migliorare e rinnovare l’esperienza del visitatore – sottolinea la Center Manager Linda Basile – se, infatti, da un lato corona il progetto dell’artista Geometric Bang che ha trasformato il Villaggio in una galleria d’arte a cielo aperto, dall’altro apre un ulteriore stagione di rinnovamento.

Nei prossimi mesi, infatti, verranno implementati l’arredo urbano e il verde e verrà effettuata la tinteggiatura delle facciate non interessate dall’opera pittorica di Geometric Bang secondo un innovativo progetto di color design.

Un lavoro importante che ci permette di migliorare ogni giorno l’esperienza offerta ai nostri ospiti, nazionali ed internazionali.”

È un ambiente capace di ospitare le persone, ma anche la bellezza e l’arte, con diverse aree per accoglienza, informazioni, relax, e anche una membership lounge per avere maggiore privacy. Tutto il progetto – dello studio Lombardini 22 di Milano – è caratterizzato da linee pulite, elementi ad arco e colori molto pop, accesi e pieni, oltre che da arredi e complementi di design, tra cui anche alcuni pezzi iconici di Moroso, e un’accurata selezione di oggetti e libri d’arte, di fotografia, di grafica e architettura.

“Rinnovare l’Info Point è un fatto molto positivo, in quanto rappresenta il primo punto d’arrivo e di accoglienza per i clienti e i turisti; – sottolinea il sindaco Festa – attraverso i continui investimenti, il Gruppo Land of Fashion dimostra di voler rendere il Palmanova Village sempre più attrattente e competitivo, una realtà che per il territorio ha un alto valore commerciale, turistico e, non da ultimo, occupazionale”.